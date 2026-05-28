Khoảng 8h cùng ngày, lực lượng chức năng đã căng chặn một đoạn đường Trần Hưng Đạo, phân luồng các phương tiện di chuyển theo hướng khác để phục vụ công tác làm việc bên trong Công ty vàng bạc đá quý Phúc Thành (cửa hàng vàng Phúc Thành).

Khu vực xung quanh cửa hàng được kiểm soát chặt chẽ. Trong buổi sáng 28/5, cửa hàng tạm dừng giao dịch với khách hàng.

Bên trong cửa hàng, nhiều cán bộ công an liên tục ra vào làm việc.

Cửa hàng vàng Phúc Thành là một trong những cửa hàng vàng lớn, hoạt động lâu năm tại tỉnh Nam Định cũ (nay là tỉnh Ninh Bình) nên sự việc nhanh chóng khiến dư luận chú ý. Phía trước cửa hàng có nhiều người dân đứng tập trung theo dõi.

11h10, một số nhân viên của cửa hàng đi cùng lực lượng chức năng lên ô tô chờ sẵn bên ngoài cơ sở.

Tại một cơ sở khác của Công ty vàng bạc đá quý Phúc Thành cũng có nhiều công an làm việc.

Đến 11h35, lực lượng chức năng bắt đầu tháo dỡ các chốt chặn giao thông, phương tiện được lưu thông trở lại bình thường.

Một phần lực lượng cũng di chuyển khỏi khu vực, cửa hàng vàng Phúc Thành đóng bớt cửa cuốn phía ngoài. Thời điểm hiện tại, Công an tỉnh Ninh Bình chưa phát đi thông tin chính thức liên quan sự việc.