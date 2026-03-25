Ghi nhận tại “phố vàng” Trần Nhân Tông lúc 19h, hai cửa hàng vàng của Bảo Tín Minh Châu vẫn đóng cửa. Từ chiều nay, các cửa hàng vàng trong hệ thống của thương hiệu này tại Hà Nội đồng loạt tạm ngừng giao dịch.

Trong khi đó, các thương hiệu vàng khác vẫn duy trì hoạt động bình thường. Tại Phú Quý, cửa hàng vẫn mở cửa nhưng không phát sinh giao dịch mua bán vàng, dù trước đó trong chiều cùng ngày, khách hàng vẫn giao dịch bình thường.

Tại hệ thống cửa hàng của Bảo Tín Mạnh Hải, lượng khách hàng tăng đột biến. Người mua xếp hàng dài, mang giấy hẹn đến nhận vàng. Từ chiều nay, nhiều khách hàng bất ngờ nhận được thông báo tới nhận vàng dù chưa đến thời hạn ghi trên giấy hẹn.

Nhân viên bảo vệ cho biết, cửa hàng đang trả vàng cho khách hàng theo giấy hẹn.

Tại các cửa hàng vàng của SJC và DOJI, lượng khách gần như không có.

Cửa hàng vàng của SJC gần như không giao dịch mua bán vàng nhẫn trong thời gian dài.

Phố vàng Trần Nhân Tông từng ghi nhận cảnh tượng đông nghịt người trong giai đoạn thị trường “nóng sốt”, khi giá vàng liên tục lập đỉnh. Có thời điểm, người dân xếp hàng dài từ sáng sớm, chen kín vỉa hè để chờ mua vàng, thậm chí nhiều cửa hàng phải phát số thứ tự và giới hạn lượng giao dịch mỗi khách.