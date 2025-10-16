Đây là những doanh nghiệp tiên phong trong việc tạo dựng giá trị cho nền kinh tế và xã hội, thể hiện qua: quy mô và tốc độ tăng trưởng; lợi nhuận và đóng góp cho ngân sách; môi trường, chính sách và phúc lợi lao động; cam kết về ESG và đổi mới sáng tạo.

Chương trình nhằm tôn vinh những doanh nghiệp tiên phong kiến tạo giá trị đa chiều, qua đó góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy phát triển bền vững và khẳng định vị thế Việt Nam trên bản đồ kinh tế toàn cầu.

Các khía cạnh tạo giá trị của doanh nghiệp năng lượng - dầu khí

Ngành năng lượng - dầu khí Việt Nam giữ vai trò then chốt trong bảo đảm an ninh năng lượng và phát triển bền vững của nền kinh tế. Mỗi năm, ngành cung cấp 9-11 tỷ m³ khí thiên nhiên, tạo ra khoảng 35% sản lượng điện, hơn 70% phân đạm và 80% LPG phục vụ sinh hoạt, giúp ổn định nguồn cung và giảm phụ thuộc nhập khẩu. Các dự án điện LNG mới dự kiến bổ sung 9-12 tỷ kWh/năm từ 2025, mở ra hướng phát triển xanh thay thế dần điện than, trong khi các nhà máy lọc dầu trong nước vẫn đảm bảo khoảng 70% nhu cầu xăng dầu.

Song hành với đó, ngành đang chuyển dịch năng lượng và đổi mới công nghệ, từng bước rời khỏi “vùng an toàn” truyền thống để tiến tới mô hình năng lượng sạch, hiện đại và đa dạng. Từ việc vận hành kho cảng LNG đầu tiên, định hướng phát triển hydro xanh, amoniac xanh và công nghệ thu hồi - lưu trữ carbon (CCS), doanh nghiệp dầu khí đang thể hiện tầm nhìn dài hạn, đưa Việt Nam vào chuỗi giá trị năng lượng toàn cầu.

Trong tiến trình này, các doanh nghiệp dầu khí không chỉ chú trọng sản xuất - kinh doanh, mà còn tiên phong trong bảo vệ môi trường và phát triển con người. Hướng tới mục tiêu Net Zero 2050, họ đầu tư hàng tỷ USD cho công nghệ sạch, trồng cây xanh, triển khai quy trình kiểm soát khí thải - nước thải hiện đại, đồng thời đẩy mạnh đào tạo, nâng cao kỹ năng và đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người lao động. Song hành cùng hoạt động kinh doanh, hàng loạt chương trình an sinh xã hội, giáo dục, y tế và hỗ trợ cộng đồng được triển khai, thể hiện cam kết phát triển bền vững gắn với trách nhiệm xã hội.

Với vai trò trụ cột của nền kinh tế, ngành Năng lượng - Dầu khí hiện đóng góp khoảng 10-13% GDP và 9-11% tổng thu ngân sách, tạo hàng vạn việc làm chất lượng cao và thúc đẩy các ngành công nghiệp phụ trợ. Vượt lên trên ý nghĩa kinh tế, dầu khí còn là biểu tượng của năng lực tự chủ và sức mạnh quốc gia, đưa Việt Nam từ chỗ phụ thuộc nhập khẩu trở thành quốc gia có tiếng nói trên bản đồ năng lượng khu vực.

Tương lai năng lượng Việt Nam gắn liền với chuyển dịch xanh

Theo khảo sát các doanh nghiệp trong Danh sách Top 10 Doanh nghiệp tạo giá trị hàng đầu Việt Nam 2025 - Ngành Năng lượng - Dầu khí của Viet Research cho thấy ngành đang hình thành 4 xu hướng phát triển chính, hứa hẹn sẽ định hình bức tranh năng lượng Việt Nam trong giai đoạn tới.

Tương lai năng lượng Việt Nam gắn liền với chuyển dịch xanh, trong đó năng lượng tái tạo và công nghệ mới giữ vai trò then chốt. Điện gió ngoài khơi đang nổi lên với tiềm năng hàng đầu khu vực, dự kiến đạt 6.000-17.000 MW vào năm 2030 và có thể vượt 100.000 MW vào năm 2050, cùng mục tiêu 50% công sở và hộ gia đình lắp đặt điện mặt trời mái nhà.

Song hành, các công nghệ hydrogen xanh, thu hồi - lưu trữ carbon (CCUS) và thị trường carbon mở ra hướng đi mới: vừa giúp doanh nghiệp giảm phát thải, vừa tạo cơ hội kinh doanh từ tín chỉ carbon. Đây chính là “bàn đạp” để doanh nghiệp dầu khí không chỉ giảm phụ thuộc nhiên liệu truyền thống, mà còn khẳng định vị thế tiên phong trong hành trình xanh hóa nền kinh tế và nâng tầm Việt Nam trên bản đồ năng lượng sạch toàn cầu.

Lễ Công bố và Vinh danh các doanh nghiệp trong Danh sách Top 10 Doanh nghiệp tạo giá trị hàng đầu Việt Nam 2025 - Ngành Năng lượng - Dầu khí sẽ diễn ra trong khuôn khổ Diễn đàn Doanh nghiệp Việt 2025 - Kiến tạo và dẫn dắt chuyển đổi bền vững, dự kiến tổ chức tại Hà Nội vào tháng 12 năm 2025

Ngọc Minh