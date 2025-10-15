Phó Trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Lại Xuân Môn cho biết, vừa qua Hội nghị Trung ương 13 đã họp và quyết định các công việc quan trọng, trong đó thông qua và đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của dự thảo văn kiện trình Đại hội 14 của Đảng.

"Đây là nội dung xương sống liên quan đến sự thành công của Đại hội 14, với mục tiêu phát triển nhanh, bền vững, nâng cao đời sống của nhân dân", ông Lại Xuân Môn nhấn mạnh.

Phó Trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Lại Xuân Môn. Ảnh: Phạm Hải

Ngoài ra, Trung ương cũng khẳng định quá trình xây dựng và chuẩn bị các văn kiện rất công phu, kỹ lưỡng, cập nhật, chỉnh lý, bổ sung nhiều lần, được thiết kế theo hướng đổi mới, khoa học, ngắn gọn, thực chất, định hướng rõ đột phá về thể chế, hạ tầng và nhân lực; chuyển đổi số và chuyển đổi xanh, liên kết vùng, phát triển đất nước theo hướng tự chủ, bền vững.

Nội dung văn kiện cơ bản đáp ứng được yêu cầu trình Đại hội 14 của Đảng; định hình tư duy chiến lược và định hướng phát triển đất nước đến giữa thế kỷ 21.

Để chuẩn bị thật tốt cho Đại hội 14 của Đảng, Phó Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cho hay, Trung ương đã chỉ đạo tiếp tục bổ sung, hoàn thiện nội dung các dự thảo văn kiện cô đọng, sâu sắc hơn, thể hiện tầm nhìn chiến lược, khẳng định 3 đột phá chiến lược trong tình hình mới (thể chế, hạ tầng, nguồn nhân lực). Dự thảo văn kiện phải làm rõ nội dung chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, liên kết vùng, đô thị thông minh; chú trọng kinh tế biển, kinh tế văn hóa và quan trọng là lượng hóa chỉ tiêu, lộ trình để triển khai thực hiện khả thi.

Các dự thảo văn kiện trình Đại hội 14 của Đảng đưa ra lấy ý kiến gồm:

- Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 trình Đại hội 14 của Đảng có tiêu đề: Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030; tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc vì hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

- Dự thảo Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam.

- Dự thảo Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011–2025) và đề xuất, định hướng bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng.

Các dự thảo này được đưa ra lấy ý kiến đóng góp của các đại biểu Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các đoàn thể nhân dân, cán bộ, đảng viên và nhân dân từ 15/10 đến 15/11.

Theo ông Lại Xuân Môn, việc công bố lấy ý kiến các dự thảo văn kiện trình Đại hội 14 nhằm tập hợp và phát huy trí tuệ, quyền làm chủ của nhân dân, tham gia góp ý kiến với Đảng trong việc hoạch định đường lối, chủ trương, quyết sách quan trọng của đất nước.

Từ đó góp phần quan trọng nâng cao chất lượng các dự thảo văn kiện trình Đại hội 14 của Đảng, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, làm cho ý Đảng hợp lòng dân; thông qua đó đạt sự thống nhất cao về nhận thức, hành động, ý chí quyết tâm trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng.