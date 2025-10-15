Với việc Bộ Chính trị chỉ định nhân sự chủ chốt, Ban thường vụ Thành ủy nhiệm kỳ 2025-2030 tại Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ nhất hôm qua, TPHCM đã kiện toàn đội ngũ lãnh đạo cho “siêu đô thị” trong giai đoạn phát triển mới.

Trong đó, Bí thư Thành ủy, Phó bí thư thường trực, Chủ tịch UBND TP và Chủ tịch HĐND TP đều là những lãnh đạo có kinh nghiệm phong phú từ quản lý địa phương, công tác thanh niên cho đến điều hành kinh tế - xã hội cấp tỉnh và Trung ương.

Đặc biệt, trong những gương mặt mới của lãnh đạo TPHCM có 3 ủy viên Trung ương Đảng: Bí thư Trần Lưu Quang, Phó Bí thư Thường trực Lê Quốc Phong, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Được.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang - người tháo gỡ “nút thắt cấu trúc”

Ông Trần Lưu Quang sinh năm 1967, có bằng thạc sĩ Quản lý công, kỹ sư Cơ khí. Ông là ủy viên Trung ương Đảng khóa 11 (dự khuyết), 12, 13; Bí thư Trung ương Đảng khóa 13.

Ông Quang có kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng và quản lý nhà nước, được rèn luyện qua nhiều vị trí công tác, có tư duy và phương pháp làm việc khoa học, hiệu quả và sâu sát cơ sở.

Trên các cương vị công tác, ông Quang đã có đóng góp quan trọng vào thành tích của các địa phương, cơ quan, đơn vị.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang. Ảnh: BTC

Trải qua hơn 25 năm công tác, việc ông kinh qua các chức vụ ở nhiều địa phương: Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, Bí thư Thành ủy Hải Phòng đã giúp ông hiểu rõ cơ chế vận hành bộ máy hành chính ở địa phương cũng như kinh nghiệm trong phát triển kinh tế vùng, đặc biệt là tầm nhìn quản lý, điều hành các đô thị lớn.

Tôi trăn trở vì nhiệm vụ giao về thành phố cực kỳ lớn, lo lắng bởi sự kỳ vọng của các lãnh đạo cũng như mong muốn cuộc sống tốt đẹp hơn của gần 14 triệu dân thành phố; sự chờ đợi của các nhà đầu tư, doanh nghiệp về một chính quyền hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, không chỉ vì sự tăng trưởng của thành phố mà còn vì sự phát triển của doanh nghiệp, cho dù doanh nghiệp đó lớn hay nhỏ. Tuy nhiên, điều khiến tôi trăn trở và lo lắng nhất lại là việc chúng ta kết nối với nhau như thế nào để tạo nên sức mạnh. Tôi mong các đồng chí đừng nghĩ mình ở đâu đến, là người TPHCM gốc hay đến từ Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu mà thay vào đó hãy suy nghĩ và hành động với trách nhiệm cao nhất, trong kỷ nguyên mới, một không gian phát triển mới. Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang phát biểu nhận nhiệm vụ khi được Bộ Chính trị chỉ định về TPHCM hôm 25/8

Ở Trung ương, ông từng đảm nhiệm vị trí Phó Thủ tướng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương (nay là Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương) đã mang lại cho ông cái nhìn toàn diện mang tầm chiến lược, vĩ mô về phát triển kinh tế - xã hội.

Quan điểm “TPHCM không cho phép mình dừng lại hay bằng lòng” của Bí thư Trần Lưu Quang thể hiện quyết tâm cao, sẵn sàng bứt phá để thành phố không chỉ xứng đáng là đầu tàu kinh tế của cả nước mà còn hiện thực hóa mục tiêu trở thành trung tâm phát triển hàng đầu khu vực.

Phát biểu trong phiên khai mạc đại hội, Tổng Bí thư Tô Lâm chỉ rõ TPHCM còn nhiều “nút thắt mang tính cấu trúc khiến tăng trưởng chưa bền vững” và đòi hỏi đội ngũ cán bộ phải có “bản lĩnh chính trị vững vàng, tư duy chiến lược và năng lực giải quyết vấn đề phức tạp”, đồng thời phải là người “dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm”.

Vì vậy, việc ông Trần Lưu Quang được chỉ định làm Bí thư Thành ủy TPHCM không chỉ thể hiện sự ghi nhận của Bộ Chính trị đối với ông mà còn là sự kỳ vọng vào trọng trách lớn lao mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó với niềm tin vào một lãnh đạo “dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm” để có thể tháo gỡ “nút thắt cấu trúc” mà Tổng Bí thư đề cập.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong - kỳ vọng kiến tạo “kinh tế tri thức”

Ông Lê Quốc Phong sinh năm 1978, là tiến sĩ Công nghệ sinh học.

Ông là ủy viên Trung ương Đảng khóa 12 (dự khuyết), 13; đại biểu Quốc hội khóa 14, 15 và là người trẻ tuổi nhất trong các lãnh đạo chủ chốt của TPHCM.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong. Ảnh: BTC

Từng giữ chức Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn và trưởng thành từ công tác Đoàn tại TPHCM, ông có kinh nghiệm dày dặn trong việc tổ chức phong trào, tập hợp quần chúng nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Với trình độ tiến sĩ Công nghệ sinh học cùng kinh nghiệm làm Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp, ông là một cán bộ có chuyên môn khoa học vững vàng và khả năng lãnh đạo toàn diện, cần thiết cho chiến lược phát triển địa phương.

Sự “trở lại” TPHCM trên cương vị Phó Bí thư Thường trực của ông Lê Quốc Phong được kỳ vọng sẽ phát huy thế mạnh năng động, sáng tạo, tư duy đổi mới, là nhân tố kết nối lý tưởng cho yêu cầu của Tổng Bí thư: TPHCM phải trở thành “trung tâm đổi mới sáng tạo, hạt nhân của nền kinh tế tri thức” và “tạo đột phá về nguồn nhân lực chất lượng cao”.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được - Tái kiến trúc “siêu đô thị” bằng kinh nghiệm quản trị đa cực

Ông Nguyễn Văn Được sinh năm 1968, quê quán Long An, có trình độ thạc sĩ Địa chất học. Ông là ủy viên Trung ương Đảng khóa 13.

Ông Được trải qua nhiều chức vụ ở Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An trước khi được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021, sau đó làm Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

Đầu tháng 3 năm nay, ông được bầu làm Chủ tịch UBND TPHCM nhiệm kỳ 2021-2026.

Việc bắt đầu từ công tác quản lý tài nguyên và môi trường tại Long An đã giúp ông trau dồi nền tảng kiến thức về quy hoạch, đất đai và phát triển bền vững.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được. Ảnh: BTC

Kinh nghiệm làm Bí thư Tỉnh ủy Long An tiếp tục giúp ông am hiểu sâu sắc về các vấn đề kinh tế, đầu tư và giải ngân đầu tư công. Vị trí này cũng củng cố khả năng điều hành liên vùng của ông, khi Long An (cũ - nay là Tây Ninh) là tỉnh nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, giáp ranh và có mối liên kết vùng sâu sắc với TPHCM.

Với vị thế siêu đô thị của TPHCM hiện nay, ông Được là người đứng đầu chính quyền thành phố gánh vác nhiệm vụ hàng đầu, theo định hướng của báo cáo chính trị là “hoàn chỉnh quy hoạch, tái kiến trúc không gian phát triển theo tư duy đa cực - tích hợp - siêu kết nối” nhằm vận hành thành phố mới với 5 trụ cột kinh tế là “công nghệ cao, logistics, tài chính quốc tế, du lịch, giáo dục - y tế - khoa học công nghệ”.

Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh - Cân bằng với tư duy bứt phá là khả năng giám sát, cải cách

Ông Võ Văn Minh, sinh năm 1972, thạc sĩ Kinh tế, kỹ sư Điện, từng có nhiều năm công tác tại Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bình Dương cũ và kinh qua nhiều chức vụ quan trọng tại tỉnh này: Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Thành ủy Thủ Dầu Một, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Từng là Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương (cũ), ông có kinh nghiệm toàn diện về quản lý hành chính, phát triển khu công nghiệp và đô thị hóa.

Với vai trò là Chủ tịch HĐND TPHCM hiện nay, ông giữ vị trí lãnh đạo cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân.

Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh. Ảnh: BTC

Vị trí Chủ tịch HĐND TPHCM đòi hỏi khả năng giám sát, phản biện chính sách một cách sắc bén. Quan điểm “biến cơ chế đặc thù thành động lực đặc biệt để phát triển” của ông cho thấy tầm nhìn tháo gỡ vướng mắc, sự dũng cảm trong việc khai thác các lợi thế riêng có của TPHCM.

Qua chân dung của 4 vị lãnh đạo của TPHCM có thể thấy, ông Trần Lưu Quang ở tầm định hướng chính trị, vĩ mô; ông Lê Quốc Phong chịu trách nhiệm về nhân lực và đổi mới sáng tạo; ông Nguyễn Văn Được tập trung vào tái kiến trúc không gian và điều hành hành chính, trong khi ông Võ Văn Minh bảo đảm cải cách thể chế hiệu quả, minh bạch.

Sự đồng bộ của tập thể lãnh đạo TPHCM trong nhiệm kỳ mới hứa hẹn sẽ giải quyết được những vướng mắc nội tại và hiện thực hóa mục tiêu mà Trung ương kỳ vọng vào TPHCM, một “siêu đô thị” phồn vinh và hiện đại, “điểm đến hấp dẫn toàn cầu”.