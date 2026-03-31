Từ đường chạy đến thông điệp sống năng động

Vài năm trở lại đây, phong trào chạy bộ tại Việt Nam phát triển mạnh, cho thấy nhu cầu rèn luyện thể chất, chăm sóc sức khỏe tinh thần và tìm kiếm sự kết nối xã hội đang ngày một lớn hơn. Trong đó, Tiền Phong Marathon là một trong những giải đấu tiêu biểu, có ảnh hưởng ngày càng lớn trong cộng đồng yêu thể thao, giữ vị trí quan trọng trong hệ thống thi đấu điền kinh quốc gia.

Bước sang mùa giải thứ 67 vào năm 2026, Tiền Phong Marathon diễn ra tại Nha Trang - Khánh Hòa, thu hút trên 12.000 người tham gia, tạo nên một sân chơi sôi động và mang tính lan tỏa lớn.

Ông Nguyễn Tuấn Thanh – Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khánh Hòa cho biết: Với quy mô hơn 12.000 vận động viên tham gia Tiền Phong Marathon 2026 và du khách đổ về đông kỷ lục, tỉnh Khánh Hòa xác định đây là cơ hội để khẳng định năng lực tổ chức các sự kiện tầm quốc gia. Tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch từ sớm, huy động sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ngành và địa phương liên quan nhằm bảo đảm công tác tổ chức diễn ra đồng bộ, chuyên nghiệp ở các khâu giao thông, an ninh, y tế, hậu cần và lực lượng tình nguyện viên.

Bên cạnh đó, hệ thống hạ tầng du lịch của địa phương cũng được chuẩn bị để đón lượng lớn vận động viên và du khách với hơn 50.000 phòng tiêu chuẩn 3-5 sao được kết nối, điều phối phục vụ sự kiện.

Việc Sabeco tiếp tục đồng hành cùng giải năm thứ 6 liên tiếp và năm nay trong vai trò Nhà tài trợ Kim cương cho thấy định hướng lâu dài trong việc đầu tư cho những sáng kiến cộng đồng có khả năng tạo tác động tích cực và bền vững. Theo bà Patsy Lim, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Marketing của Sabeco, việc đồng hành cùng Tiền Phong Marathon là một phần trong cam kết đóng góp cho sự phát triển bền vững.

“Chúng tôi tin rằng một Việt Nam thịnh vượng và phát triển lâu dài phải bắt đầu từ những cộng đồng vững mạnh, được xây dựng trên nền tảng của sức khỏe thể chất lẫn tinh thần”, bà Patsy Lim chia sẻ.

Đây cũng là một trong những giá trị Sabeco theo đuổi: khuyến khích cộng đồng theo đuổi lối sống cân bằng và tạo thêm những kết nối tích cực giữa cá nhân với cộng đồng.

Sức lan tỏa của Tiền Phong Marathon 2026

Một trong những điểm dễ nhận thấy ở các giải marathon hiện nay là tính mở và khả năng thu hút nhiều nhóm tham gia khác nhau.

Không chỉ có vận động viên chuyên nghiệp, giải còn là điểm hẹn của runner phong trào, các câu lạc bộ chạy bộ, nhóm bạn, gia đình và những người lần đầu thử sức ở các cự ly ngắn.

Trên cùng một đường chạy có thể bắt gặp vận động viên thành tích cao, người chạy phong trào, nhân viên văn phòng, người trẻ, người trung niên hay những người lần đầu tham gia.

Họ đến với giải đấu vì nhiều lý do, nhưng cùng gặp nhau ở mong muốn nâng cao sức khỏe, thử thách bản thân và tìm kiếm nguồn năng lượng tích cực.

Không dừng lại ở thành tích hay thứ hạng, Tiền Phong Marathon 2026 để lại dấu ấn với những khoảnh khắc giàu tính cộng đồng: Người tham gia động viên nhau lúc xuống sức, chia sẻ nước uống, tiếp thêm tinh thần bằng nụ cười cùng những lời cổ vũ trên đường đua…

Nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Trưởng Ban Tổ chức giải, chia sẻ: Mỗi bước chạy trên cung đường ven biển Nha Trang không chỉ là hành trình thể thao, mà còn là lời nhắc nhở về tinh thần đoàn kết, tình yêu quê hương, đất nước và niềm tự hào về Tổ quốc.

Tại Khánh Hòa, vùng đất gắn với biển đảo, ý nghĩa ấy càng thêm rõ nét. Mỗi bước chạy không chỉ là hành trình chinh phục giới hạn cá nhân, mà còn gợi nhắc về tình yêu quê hương, đất nước và truyền thống bền bỉ của dân tộc.

Đó cũng là lý do Sabeco tiếp tục lựa chọn đồng hành cùng giải, khi doanh nghiệp và Tiền Phong Marathon cùng chia sẻ tầm nhìn về việc lan tỏa những giá trị tích cực từ thể thao tới cộng đồng.

Trong bối cảnh phát triển bền vững ngày càng trở thành yêu cầu quan trọng với doanh nghiệp, những chương trình đồng hành có chiều sâu với cộng đồng được xem là một phần của chiến lược tạo giá trị dài hạn.

Bích Trâm