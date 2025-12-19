Như VietNamNet đã đưa, VKSND Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 18 bị can trong vụ án sản xuất sữa giả trị giá hơn 2.436 tỷ đồng.

Theo cáo buộc, Công ty Cổ phần Z Holding (trụ sở tại Hà Nội) gồm ba cổ đông, trong đó, ông Hoàng Quang Thịnh (Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Z Holding- viết tắt là Công ty Z Holding) góp vốn 42,2%; hai phó tổng giám đốc là Nguyễn Văn Minh và La Khắc Minh lần lượt góp 31,17% và 26,63%.

Từ trước năm 2023, Công ty Z Holding đặt gia công sản xuất các sản phẩm dinh dưỡng, thực phẩm bổ sung và thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt tại các nhà máy khác nhau để kinh doanh.

Để giảm giá chi phí sản xuất, tăng lợi nhuận và chủ động được nguồn hàng, “bộ ba” Hoàng Quang Thịnh, La Khắc Minh và Nguyễn Văn Minh thống nhất thành lập Công ty Nature Made, xây dựng nhà máy để tự sản xuất, kinh doanh các mặt hàng đang phải đặt gia công.

Để giảm giá thành sản phẩm từ 15-20%, các bị can xây dựng định mức nguyên liệu không đúng với hồ sơ đã đăng ký, bằng cách thay thế, lược bỏ hoặc giảm hàm lượng nguyên liệu; không bổ sung nguyên liệu đơn chất đối với vitamin, khoáng chất hỗn hợp; đồng thời không thực hiện thủ tục công bố lại sản phẩm sau khi thay đổi công thức.

Sản phẩm dinh dưỡng Hiup 27 bị xác định làm giả. Ảnh: Công an cung cấp

Quá trình sản xuất, Phạm Duy Tân (Giám đốc sản xuất của Công ty Nature Made) tự ý thay đổi công thức bằng cách bỏ bớt, thay thế hoặc thêm nguyên liệu trong trường hợp sản phẩm bị vón cục, không tan hoặc có mùi ngấy.

Đồng thời, Tân cũng không thực hiện kiểm nghiệm chỉ tiêu dinh dưỡng, hàm lượng theo hồ sơ công bố. Sau khi hoàn tất, Tân chuyển công thức sản xuất cho nhân viên kế hoạch để lập “bom định mức” (tức bảng định mức nguyên vật liệu) và lệnh sản xuất căn cứ trên công thức đã thay đổi để tiến hành sản xuất.

Theo cáo buộc, từ năm 2023- 5/2025, Nhà máy Nature Made đã sản xuất và bán 74 loại sản phẩm với tổng lượng gần 11 triệu lon/hộp/gói; tổng doanh thu sau khi trừ giảm giá và hàng trả lại là hơn 846 tỷ đồng, lợi nhuận cuối cùng sau các khoản trích là hơn 145 tỷ đồng.

Trong đó, kết quả điều tra đến nay xác định, từ 6/2023- 4/2025, Công ty Nature Made đã sản xuất và bán 26 sản phẩm bị kết luận là hàng giả, với tổng số lượng sản xuất là hơn 4,5 triệu lon/sản phẩm, tổng doanh thu hơn 417 tỷ đồng.

Lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) và các khoản trích quỹ từ doanh thu bán 26 sản phẩm giả là hơn 73 tỷ đồng. Trong đó, bị can Thịnh hưởng hơn 21 tỷ đồng; Văn Minh hưởng hơn 16 tỷ và Khắc Minh hưởng hơn 13 tỷ. Số lợi nhuận còn lại chia cho những người khác và để trích vào các loại quỹ của Công ty Z Holding.

Phân phối, tiêu thụ hàng giả

Theo cáo buộc, việc phân phối, tiêu thụ sản phẩm được các bị can thực hiện thông qua 26 hệ thống bán hàng thuộc Công ty Z Holding ra thị trường. “Bộ ba” Thịnh, Văn Minh, Khắc Minh chỉ đạo việc xây dựng “Dự án Butaba” để tổ chức, thành lập 26 hệ thống bán hàng theo mô hình trưởng nhóm, phó trưởng nhóm và tiếp tục phân tầng, tổ chức thành 208 nhóm bán hàng cấp dưới.

Trên danh nghĩa Công ty Z Holding và các công ty chủ nhãn, nhân viên bán hàng của 26 hệ thống thuộc Công ty Z Holding thực hiện hoạt động bán hàng trực tuyến, đồng thời ký hợp đồng với người nổi tiếng, người có ảnh hưởng (KOLs) để quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội, chiếm tỷ trọng doanh thu chủ yếu.

Đến nay xác định, 9 công ty con thuộc Công ty Z Holding đã bán ra thị trường hơn 4,2 triệu lon/hộp/gói của 22 loại sản phẩm là hàng giả, tổng số tiền thu được là hơn 2.408 tỷ đồng. Trong đó, giá vốn chỉ là hơn 389 tỷ đồng. Doanh thu trừ giá vốn là hơn 2.018 tỷ đồng.

Lợi nhuận trước thuế TNDN Công ty Z Holding thu được thông qua việc bán 22 sản phẩm là hơn 319 tỷ đồng. Cáo trạng xác định, Thịnh hưởng hơn 41 tỷ đồng; Văn Minh hưởng hơn 30 tỷ; Khắc Minh hưởng hơn 26 tỷ đồng; Lê Văn Trung (Chủ tịch HĐQT Công ty Big Holding được chia lợi nhuận theo tỷ lệ 25%) hưởng hơn 17 tỷ. Số tiền lợi nhuận còn lại được chi trả cho nhân viên các hệ thống, nhóm bán hàng.

Đối với Công ty Alama thuộc hệ thống Z Holding, cáo buộc cho rằng, thực hiện chỉ đạo của "bộ ba", tháng 5/2020, Trần Xuân Chiến (Giám đốc Công ty Alama) thành lập Công ty Alama để đăng ký nhãn hàng và kinh doanh thực phẩm chức năng, trong đó có “sản phẩm dinh dưỡng Hiup 27”.

Sau khi thành lập công ty, "bộ ba" đưa sản phẩm Hiup 27 về Nhà máy Nature Made sản xuất, đồng thời Công ty Alama ký hợp đồng gia công sản xuất sản phẩm Hiup 27 với Công ty Nature Made.

Đến tháng 9/2024, Chiến được Khắc Minh thông báo rằng sản phẩm Hiup 27 không đạt chỉ tiêu chất lượng; đồng thời có thông tin cho thấy sản phẩm này bị coi là hàng giả.

Tuy nhiên, để không bị gián đoạn hoạt động kinh doanh của Công ty Alama, Chiến và Nguyễn Thị Bích Phương (Phó hệ thống bán hàng Alama, Công ty Z Holding) tiếp tục đặt hàng Công ty Nature Made gia công theo công thức do Phạm Duy Tân xây dựng. Công thức này không đảm bảo chất lượng để đưa sản phẩm tiêu thụ trên thị trường.

Dù vậy, sau đó Công ty Alama vẫn bán ra thị trường, thu về tổng doanh thu là hơn 470 tỷ đồng, thu về lợi nhuận hơn 160 tỷ đồng. Trong đó, Chiến được hưởng từ doanh thu bán hàng giả tại Công ty Alama là hơn 21 tỷ đồng; Phương hưởng hơn 16 tỷ đồng.

Số tiền lợi nhuận còn lại được chi trả cho các cổ đông của Công ty Z Holding và nhân viên của các hệ thống, nhóm bán hàng.