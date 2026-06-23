Pháp lệnh đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua ngày 10/6 và có hiệu lực thi hành từ 1/7.

Về phạm vi điều chỉnh, pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số quy định về ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình tòa án xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính cũng như việc đơn giản hóa một số trình tự, thủ tục, phiên họp xem xét áp dụng biện pháp xử lý hành chính.

Pháp lệnh cũng quy định rút ngắn một số thời hạn giải quyết bảo đảm tiến hành nhanh chóng, kịp thời, đáp ứng yêu cầu thực tiễn; đồng thời rà soát, sửa đổi một số quy định cụ thể nhằm bảo đảm phù hợp với Luật Phòng, chống ma túy.

Đại diện TAND tối cao thông tin về pháp lệnh

Thông tin về nội dung chính của pháp lệnh, đại diện TAND tối cao cho biết, pháp lệnh đã bổ sung quy định về gửi, giao, nhận văn bản, hồ sơ, tài liệu bằng phương tiện điện tử nhằm thể chế hóa chủ trương của Đảng về đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số.

Đồng thời, để bảo đảm việc triển khai có hiệu quả quy định này, phù hợp với cơ sở hạ tầng của từng các cơ quan, pháp lệnh quy định “TAND tối cao trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình chủ trì, phối hợp với VKSND tối cao, Bộ Công an hướng dẫn thực hiện khoản này".

Pháp lệnh cũng sửa đổi, bổ sung quy định trình tự, thủ tục phiên họp xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính theo hướng không quy định chi tiết trình tự hỏi, tranh luận của người tham gia phiên họp mà giao Thẩm phán căn cứ vào tính chất, nội dung của từng vụ việc chủ động điều hành việc hỏi, tranh luận để bảo đảm hiệu quả và rút ngắn thời gian giải quyết vụ việc.

Đáng chú ý, pháp lệnh quy định về rút ngắn một số thời hạn trong quá trình xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính nhằm giải quyết vụ việc nhanh chóng, kịp thời, giảm áp lực cho công tác quản lý, tạm giữ người nghiện ma túy.

Thời hạn tòa án ra quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính được rút ngắn từ 15 ngày xuống còn 10 ngày kể từ ngày thụ lý. Đối với các vụ việc phức tạp, thời hạn này cũng được giảm từ 30 ngày xuống không quá 20 ngày.

Cũng theo pháp lệnh, trường hợp Kiểm sát viên vắng mặt tại phiên họp xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính (sơ thẩm) thì tòa án không hoãn phiên họp nhằm đề cao trách nhiệm của cơ quan Nhà nước trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao, bảo đảm việc giải quyết vụ việc đúng thời hạn.

Công bố lệnh của Chủ tịch nước về các pháp lệnh

Với phiên họp xem xét, giải quyết khiếu nại, kiến nghị, kháng nghị quyết định của tòa án (phúc thẩm) thì giữ nguyên quy định hiện hành. Theo đó, Kiểm sát viên phải tham gia phiên họp, nếu vắng mặt thì tòa án hoãn phiên họp.

Đại diện TAND tối cao cho biết thêm, pháp lệnh cũng rà soát, chỉnh sửa một số điều luật cụ thể để bảo đảm phù hợp, thống nhất với Luật Phòng, chống ma túy. Trong đó, pháp lệnh bỏ quy định về dẫn chiếu đến các điểm, khoản, điều cụ thể của Luật Xử lý vi phạm hành chính, Luật Phòng, chống ma túy để bảo đảm tính ổn định của pháp lệnh nếu sau này có sửa đổi, bổ sung.