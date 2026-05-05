Dự thảo nghị định quy định về quy trình thực hiện tiêm thuốc; thuốc tiêm, cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện sử dụng cho thi hành án tử hình; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong thi hành án tử hình; chi phí mai táng người đã bị thi hành án tử hình và chế độ, chính sách đối với người tham gia thi hành án tử hình bằng tiêm thuốc độc.

Dự thảo cũng quy định rõ về chế độ, chính sách đối với người tham gia thi hành án tử hình. Theo đó, người tham gia đội thi hành án tử hình được hưởng chế độ bồi dưỡng bằng ba lần mức lương cơ sở khi thi hành án tử hình đối với 1 người và nghỉ dưỡng 10 ngày theo quy định chung về chế độ nghỉ dưỡng đối với cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân, Quân đội nhân dân.

Người tham gia Hội đồng thi hành án tử hình, cán bộ quản giáo, người ghi âm, ghi hình, chụp ảnh, phiên dịch, thực hiện lăn tay người bị thi hành án tử hình, khâm liệm, giao tử thi, tro cốt hoặc mai táng được hưởng chế độ bồi dưỡng bằng một lần mức lương cơ sở khi thi hành án tử hình đối với 1 người.

Người tham gia bảo đảm an ninh, trật tự; đại diện UBND xã, phường, đặc khu (công an cấp xã); điều tra viên được hưởng chế độ bồi dưỡng bằng một phần hai mức lương cơ sở khi thi hành án tử hình đối với 1 người.

Bộ Công an cho biết, thực tiễn cán bộ được phân công mai táng phải bảo đảm trực tiếp tổ chức mai táng người đã bị thi hành án tử hình khi không cho nhận hoặc cho gia đình nhận về mai táng nhưng không nhận. Ngoài ra, cán bộ được phân công còn phải bảo đảm tại nơi bảo quản thi thể người đã bị thi hành án tử hình, nơi hỏa táng, nơi đưa tử thi, tro cốt về mai táng.

Do đó, dự thảo nghị định bổ sung quy định về giao tử thi, tro cốt. Việc bổ sung nội dung này không tăng về đối tượng được hưởng chính sách mà chỉ quy định thêm nhiệm vụ cho cán bộ mai táng để thực hiện thống nhất, hiệu quả.

Ngoài ra, dự thảo nghị định bổ sung quy định Bộ Tài chính bố trí dự toán ngân sách hàng năm của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và các bộ, ngành liên quan để thực hiện thi hành án tử hình bằng tiêm thuốc độc, quy định điều khoản chuyển tiếp đối với bản án đã có hiệu lực pháp luật mà Chánh án Tòa án sơ thẩm đã ra quyết định thi hành án, quyết định thành lập Hội đồng thi hành án đến ngày nghị định này có hiệu lực thi hành nhưng chưa được thi hành án.

3 loại thuốc tiêm trong thi hành án tử hình

Ngoài ra, dự thảo nghị định quy định liên quan đến thuốc tiêm, cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện sử dụng cho thi hành án tử hình.

Thuốc tiêm sử dụng cho thi hành án tử hình gồm 3 loại: Thuốc làm mất tri giác, thuốc làm liệt hệ vận động và thuốc làm ngừng hoạt động của tim. Một liều thuốc gồm 3 loại thuốc và dùng cho một người.

Thuốc sử dụng cho thi hành án tử hình do Bộ Y tế cấp theo đề nghị của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng.

Cán bộ trực tiếp thi hành án sẽ tiếp nhận 3 liều thuốc từ Hội đồng thi hành án tử hình (trong đó có 2 liều thuốc dự phòng). Trường hợp không sử dụng đến 2 liều thuốc dự phòng này thì bàn giao lại để bảo quản theo quy định.

Bộ Công an cho biết, thực tiễn triển khai thi hành án tử hình bằng tiêm thuốc độc từ tháng 8/2013 đến nay chưa phải sử dụng đến liều thuốc dự phòng thứ 2 đối với một người bị thi hành án.

Bộ Công an, Bộ Quốc phòng căn cứ vào tình hình thực tiễn để đầu tư xây dựng nhà thi hành án tử hình và phòng làm việc của Hội đồng thi hành án tử hình tại công an tỉnh, thành, đơn vị quân đội quân khu và tương đương để bảo đảm phục vụ công tác thi hành án tử hình bằng tiêm thuốc độc.

Trang thiết bị, phương tiện phục vụ cho thi hành án tử hình bao gồm giường nằm có đai dùng để cố định người bị thi hành án tử hình; máy tiêm thuốc tự động có ấn nút điều khiển; máy đo nhịp đập của tim; màn hình, camera, đầu ghi và các thiết bị theo dõi, kiểm tra quá trình thi hành án tử hình; các dụng cụ y tế và trang thiết bị hiện đại khác.

Bộ Công an đề xuất nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7.






