Diễn viên phim Heroes trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 37 vào ngày 16/8 tại Nam Carolina, Mỹ. Theo PEOPLE, sau quá trình điều tra, ngày 22/9, văn phòng pháp y Quận Greenville xác nhận cái chết của Hayden Panettiere được xác định là do độc tính từ sự kết hợp của fentanyl, 4-ANPP, Alprazolam, Methocarbamol và Quetiapine. Do vậy nguyên nhân dẫn tới tử vong là do tai nạn trong quá trình sử dụng thuốc dẫn đến ngộ độc.

Hayden Panettiere qua đời do dùng quá liều cùng lúc nhiều loại thuốc. Ảnh: ET

"Khoảng 1h51 chiều ngày 16/8 năm 2026, một cuộc gọi 911 đã được tiếp nhận báo cáo về một trường hợp ngừng tim tại địa chỉ 701 Easley Bridge Road, Greenville. Lực lượng ứng cứu đầu tiên và dịch vụ y tế khẩn cấp (EMS) đã đến hiện trường và phát hiện một phụ nữ ngừng tim. Nhân viên EMS đã tiến hành các biện pháp hồi sức cấp cứu nhưng không thành công và nạn nhân được tuyên bố đã tử vong lúc 2h32 chiều.

"Văn phòng Pháp y Quận Greenville đã đến hiện trường và tiến hành điều tra song song với Sở Cảnh sát Greenville. Danh tính người quá cố được xác định là Hayden Leslie Panettiere, đến từ California. Hayden Panettiere được tìm thấy trong trạng thái bất tỉnh bên trong căn hộ nơi cô đang tạm trú. Bác sĩ pháp y đã hoàn tất quá trình khám nghiệm tử thi. Kết quả cho thấy không có dấu hiệu chấn thương nào góp phần gây ra cái chết", trích tuyên bố mới nhất của Văn phòng Pháp y Quận Greenville.

Thi thể của nữ diễn viên đã được giao lại cho gia đình vào ngày 18/8, sau đó được chuyển đến nhà tang lễ vào tối cùng ngày. Nữ diễn viên ra đi để lại một cô con gái 12 tuổi. Năm 2018, cô giao toàn bộ quyền nuôi con cho hôn phu cũ là Wladimir Klitschko để tập trung điều trị chứng trầm cảm sau sinh cùng những khủng hoảng tâm lý nặng nề.

Hayden Panettiere (1989-2026). Ảnh: FilmMagic

Hayden Panettiere sinh năm 1989, bắt đầu sự nghiệp nghệ thuật từ năm 1994 qua bộ phim truyền hình One Life to Live, trước khi ghi dấu ấn trên màn ảnh rộng lúc mới 9 tuổi với vai trò lồng tiếng cho nhân vật Công chúa Dot trong phim hoạt hình A Bug’s Life (1998). Cô thực sự vươn tầm ngôi sao quốc tế khi đảm nhận vai nữ sinh sở hữu khả năng siêu phục hồi trong series đình đám Heroes (2006).

Entertainment Tonight đưa tin về nguyên nhân cái chết của Hayden Panettiere: