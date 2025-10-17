Theo Nghị định, cơ quan thanh tra Công an nhân dân gồm: Thanh tra Bộ Công an (gọi tắt là thanh tra Bộ); thanh tra công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (gọi tắt là thanh tra công an tỉnh); Thanh tra Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng; Thanh tra Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (gọi tắt là thanh tra cục).

Công an các đơn vị, địa phương có quân số từ 200 cán bộ, chiến sĩ trở lên bố trí cán bộ thanh tra chuyên trách; trường hợp quân số dưới 200, bố trí cán bộ thanh tra kiêm nhiệm. Số lượng cán bộ thanh tra chuyên trách và kiêm nhiệm do thủ trưởng công an đơn vị, địa phương quyết định.

Theo Nghị định 273, công an các đơn vị, địa phương có quân số từ 200 cán bộ, chiến sĩ trở lên bố trí cán bộ thanh tra chuyên trách. Ảnh: Nguyễn Huế

Thanh tra Bộ có trách nhiệm giúp Bộ trưởng Bộ Công an quản lý nhà nước về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong Công an nhân dân; thực hiện nhiệm vụ thanh tra đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý và thuộc phạm vi quản lý nhà nước về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội của Bộ Công an. Đồng thời, thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo quy định của pháp luật.

Tổ chức của thanh tra Bộ gồm chánh thanh tra, phó chánh thanh tra, thanh tra viên, sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ và chuyên môn kỹ thuật. Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, cách chức, điều động, luân chuyển, biệt phái chánh thanh tra Bộ thực hiện theo khoản 2 Điều 12 Luật Thanh tra.

Thanh tra công an tỉnh có trách nhiệm giúp giám đốc công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quản lý công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Thanh tra công an tỉnh thực hiện nhiệm vụ thanh tra đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý và phạm vi được phân cấp về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo quy định của pháp luật.

Tổ chức của thanh tra công an tỉnh gồm chánh thanh tra, phó chánh thanh tra, thanh tra viên, sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ và chuyên môn kỹ thuật. Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, cách chức, điều động, luân chuyển, biệt phái chánh thanh tra công an tỉnh phải có ý kiến thống nhất bằng văn bản của chánh thanh tra Bộ trước khi quyết định.

Thanh tra Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ có trách nhiệm giúp cục trưởng quản lý công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Thanh tra Cục thực hiện nhiệm vụ thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Cục theo phân cấp của Bộ Công an; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong nội bộ Cục theo quy định của pháp luật.

Tổ chức của Thanh tra Cục gồm chánh thanh tra, phó chánh thanh tra, thanh tra viên, sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ và chuyên môn kỹ thuật. Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, cách chức, điều động, luân chuyển, biệt phái chánh thanh tra cục phải có ý kiến thống nhất bằng văn bản của chánh thanh tra Bộ trước khi quyết định.