Ngày 8/9, Thanh tra Chứng khoán Nhà nước đã ban hành Quyết định số 496/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 3-2 (TPHCM).

Theo đó, Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 3-2 bị phạt tiền 150 triệu đồng đối với hành vi công bố thông tin sai lệch theo quy định tại Khoản 6 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 16 Điều 1 Nghị định số 306/2025/NĐ-CP).

Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 3-2 bị phạt 150 triệu vì vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán. Ảnh: Ảnh lấy tại website công ty.

Cụ thể, doanh nghiệp này đã công bố thông tin sai lệch chỉ tiêu Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất quý 4 năm 2025. Theo đó, trong Báo cáo tài chính riêng quý 4 năm 2025, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của công ty năm 2025 là 27.594.140.365 đồng. Tuy nhiên, theo Báo cáo tài chính riêng kiểm toán năm 2025, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của công ty năm 2025 là 14.850.662.354 đồng.

Theo Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2025, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của công ty năm 2025 là 39.443.338.299 đồng. Tuy nhiên, theo Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2025, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của công ty năm 2025 là 26.300.946.493 đồng.

Bên cạnh hình thức phạt tiền, Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 3-2 còn phải áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là buộc cải chính thông tin đối với hành vi vi phạm, theo quy định tại khoản 9 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 16 Điều 1 Nghị định số 306/2025/NĐ-CP.