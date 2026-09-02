VN-Index vượt 1.800 điểm, VIC dẫn sóng

Thị trường chứng khoán Việt Nam khép lại tuần 24-28/8 bằng một nhịp tăng ấn tượng. VN-Index từ 1.768 lên 1.832 điểm, tương đương 3,6%. Đáng chú ý, VN-Index vượt mốc 1.800 điểm trong bối cảnh dòng tiền có xu hướng quay trở lại nhóm vốn hóa lớn.

Tâm điểm là cổ phiếu Vingroup (VIC) do tỷ phú Phạm Nhật Vượng làm chủ tịch. VIC tăng khoảng 15%, từ 205.000 lên 236.000 đồng/cổ phiếu và đóng góp hơn 81% mức tăng của VN-Index trong tuần.

Đà tăng mạnh của VIC đưa vốn hóa Vingroup lên khoảng 1,83 triệu tỷ đồng, mức cao kỷ lục. Cổ phiếu này đồng thời tạo ra bước nhảy lớn về tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng và bà Phạm Thu Hương.

Không chỉ nhóm Vingroup, nhiều cổ phiếu trụ cột cũng tăng mạnh. VPBank (VPB) tăng trong cả 5 phiên, từ 25.700 lên 27.800 đồng/cổ phiếu. Techcombank (TCB), Vietcombank (VCB), SeABank (SSB), HDBank (HDB), Masan Consumer (MCH) và Hòa Phát (HPG) cũng ghi nhận diễn biến tích cực.

Điểm đáng chú ý là sự trở lại của dòng tiền ngoại. Khối ngoại mua ròng 4/5 phiên trong tuần cuối tháng 8, với tổng giá trị khoảng 974 tỷ đồng trên HoSE. Đây là tín hiệu đáng chú ý sau nhiều tháng nhà đầu tư nước ngoài liên tục bán ròng.

Tính chung tháng 8, giá trị bán ròng của khối ngoại trên HoSE chỉ còn khoảng 1.700 tỷ đồng, giảm rất mạnh so với mức trên 10.000 tỷ đồng/tháng trong 5 tháng trước đó.

Sự thay đổi này diễn ra ngay sau khi FTSE Russell công bố danh mục FTSE Global Equity Index Series, trong đó 27 cổ phiếu Việt Nam được đưa vào rổ FTSE Global All Cap.

Đây có thể là tín hiệu sớm cho một câu chuyện lớn hơn: dòng vốn ngoại đang chuẩn bị cho một chu kỳ mới của chứng khoán Việt Nam.

Dòng tiền ngoại có dấu hiệu cải thiện trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Ảnh: Hoàng Hà

“Nâng hạng” là động lực lớn, nhưng không phải tấm vé miễn rủi ro

Mốc quan trọng nhất của thị trường trong tháng 9 là ngày 21/9/2026, khi quá trình chuyển Việt Nam từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp của FTSE Russell chính thức bắt đầu.

Không đơn thuần là thay đổi về danh xưng, nâng hạng có thể giúp chứng khoán Việt Nam tiếp cận một nhóm nhà đầu tư quốc tế lớn hơn, đặc biệt là các quỹ ETF và quỹ đầu tư mô phỏng chỉ số.

Theo ước tính của SSI Research, dòng vốn thụ động vào Việt Nam có thể đạt khoảng 2,2 tỷ USD trong kịch bản cơ sở và lên tới 4,3 tỷ USD trong kịch bản tích cực nếu tỷ trọng Việt Nam trong các bộ chỉ số FTSE tiếp tục tăng.

Điều quan trọng là dòng tiền này không đến cùng lúc. Theo lộ trình, quá trình đưa cổ phiếu Việt Nam vào các bộ chỉ số FTSE được thực hiện qua bốn đợt, với mức độ thực hiện lần lượt 10% vào tháng 9/2026, 30% vào tháng 3/2027, 65% vào tháng 6/2027 và hoàn tất 100% vào tháng 9/2027. Như vậy, tác động của nâng hạng có thể kéo dài hơn một năm.

Những cổ phiếu vốn hóa lớn, thanh khoản cao và đáp ứng các tiêu chí của các bộ chỉ số quốc tế sẽ có lợi thế rõ rệt, chẳng hạn như VIC, VHM, HPG, VPB, FPT, MSN và VCB.

Nhóm chứng khoán cũng có thể hưởng lợi khi thanh khoản thị trường tăng và nhu cầu giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài cải thiện.

Do đó, việc nâng hạng có thể tiếp tục là “chất xúc tác” quan trọng cho thị trường sau kỳ nghỉ lễ 2/9.

Tuy nhiên, có một nghịch lý mà nhà đầu tư cần lưu ý: kỳ vọng càng lớn thì áp lực chốt lời càng cao.

VN-Index đã tăng mạnh và tiến sát vùng 1.850-1.870 điểm. Trong khi đó, đà tăng thời gian qua phụ thuộc khá lớn vào một số cổ phiếu trụ, đặc biệt là VIC. Nếu dòng tiền không lan tỏa sang ngân hàng, chứng khoán, bất động sản và các nhóm vốn hóa vừa, động lực tăng của chỉ số sẽ thiếu bền vững.

Áp lực còn đến từ bên ngoài. Giá dầu đang tăng mạnh trong bối cảnh căng thẳng Mỹ-Iran leo thang và rủi ro gián đoạn nguồn cung qua eo biển Hormuz. Sáng 2/9, dầu WTI vượt 91 USD/thùng, trong khi Brent tiến sát 96 USD/thùng. Giá năng lượng tăng có thể làm lạm phát toàn cầu dai dẳng hơn.

Trong khi đó, kỳ vọng về chính sách tiền tệ Mỹ cũng thay đổi nhanh sau những thông điệp cứng rắn của Chủ tịch Fed Kevin Warsh. Lợi suất trái phiếu Mỹ và đồng USD tăng có thể tạo áp lực lên dòng vốn tại các thị trường mới nổi.

Trong nước, lãi suất huy động ngân hàng vẫn ở mức tương đối cao, đặt ra sức ép đối với thanh khoản của thị trường chứng khoán. Nếu mặt bằng lãi suất tiếp tục tăng, một bộ phận dòng tiền có thể chuyển sang tiền gửi thay vì cổ phiếu.

Dù vậy, Việt Nam vẫn có những điểm tựa riêng. Tăng trưởng kinh tế, đầu tư công, FDI, mở rộng tín dụng, tăng vốn ngân hàng, cải cách thể chế và tháo gỡ pháp lý bất động sản đang tạo ra một nền tảng hỗ trợ cho lợi nhuận doanh nghiệp.

Đặc biệt, nhu cầu vốn lớn phục vụ mục tiêu tăng trưởng cao có thể mở ra một chu kỳ đầu tư mới trong hạ tầng, công nghiệp, công nghệ, bất động sản và tài chính. Những doanh nghiệp đầu ngành như Vingroup, Hòa Phát, FPT cùng các ngân hàng lớn có thể tiếp tục đóng vai trò dẫn dắt.

Vì vậy, kịch bản đáng chú ý sau lễ 2/9 không nhất thiết là một cú tăng thẳng đứng, mà có thể là những phiên rung lắc, tích lũy xen kẽ với các nhịp tăng khi thị trường tiến gần ngày nâng hạng.

Trong kịch bản tích cực, nếu VN-Index giữ được vùng 1.800-1.810 điểm và dòng tiền tiếp tục cải thiện, vùng 1.860-1.880 điểm có thể là mục tiêu gần. Xa hơn, khi câu chuyện nâng hạng bước vào cao trào và dòng vốn ngoại thực sự được giải ngân, mốc 1.900 điểm hoàn toàn có thể được thử thách.

Nhưng để đi xa hơn, thị trường cần nhiều hơn một vài cổ phiếu trụ tăng giá. Đó phải là một xu hướng tăng có độ rộng lớn hơn, thanh khoản bền vững hơn và sự tham gia thực chất của dòng vốn ngoại.