Giai đoạn 2015-2024, Việt Nam duy trì tốc độ tăng trưởng GDP trung bình 6,0%, đứng đầu nhóm các nền kinh tế lớn tại châu Á. Năm 2025, Việt Nam được dự báo tăng trưởng trên 8%, giữ vững vị thế là một trong những nền kinh tế năng động nhất khu vực.

Tính đến hết tháng 10/2025, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký đạt 31,52 tỷ USD, tăng 15,6% so với cùng kỳ. Quá trình sáp nhập tỉnh thành, hình thành các vùng kinh tế quy mô lớn, đẩy mạnh đầu tư công, cải cách thủ tục hành chính, hạ tầng logistics và chuyển đổi số cũng tạo thêm dư địa phát triển cho các địa phương. Những động lực này mở đường cho việc hình thành các “điểm rơi chiến lược” của doanh nghiệp lớn trên toàn quốc.

Danh sách Top 10 Địa phương hấp dẫn doanh nghiệp lớn năm 2025 được xây dựng dựa trên ba tiêu chí chính: Số lượng doanh nghiệp lớn (VNR500) giai đoạn 2021-2025; Môi trường đầu tư, thu hút FDI năm 2025; và Đóng góp vào tăng trưởng quốc gia. Dữ liệu được thu thập từ cơ quan quản lý nhà nước, thống kê kinh tế - xã hội, dữ liệu doanh nghiệp lớn của Vietnam Report và các phân tích định lượng, định tính theo chuẩn quốc tế.

Từng bước khẳng định vị thế như một cực tăng trưởng mới của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ sau khi sắp xếp lại đơn vị hành chính, Phú Thọ dần trở thành trung tâm công nghiệp quy mô vừa - logistics - dịch vụ du lịch văn hóa. Tỉnh giữ vai trò cầu nối quan trọng giữa đồng bằng sông Hồng và vùng Tây Bắc, tạo ra trục lưu chuyển hàng hóa, lao động, dịch vụ chiến lược với nhiều tên tuổi lớn như Japfa Comfeed, Piaggio Việt Nam, AMY GRUPO…

Quá trình sắp xếp đơn vị hành chính giúp Bắc Ninh củng cố vững chắc vị thế “thủ phủ điện tử” và trung tâm công nghiệp công nghệ cao của Việt Nam. Nhờ vị trí đặc biệt và hạ tầng giao thông liên vùng, Bắc Ninh là một trong những địa phương có mức độ hội nhập sâu nhất vào chuỗi cung ứng công nghệ toàn cầu tại ASEAN, quy tụ nhiều tên tuổi lớn: Dabaco, Đô thị Kinh Bắc, Tonmat…

Với vai trò hạt nhân của kinh tế biển, du lịch chất lượng cao, Quảng Ninh khẳng định vị thế là một trong những cực phát triển năng động và có tầm ảnh hưởng nhất cả nước. Sự chuyển mình của tỉnh trong thập kỷ qua là minh chứng cho tư duy “phát triển dựa trên cải cách thể chế” khi nhiều năm dẫn đầu PCI, tập trung nhiều tập đoàn lớn (Tổng công ty Đông Bắc, Calofic, BIM Group…).

Từ vai trò trung tâm chính trị - kinh tế - văn hóa, sau sáp nhập, Hà Nội - “điểm đến” của nhiều tập đoàn dẫn đầu cả nước như Petrovietnam, Vingroup, Viettel… - trở thành hạt nhân điều phối của một vùng siêu đô thị - siêu công nghiệp trải dài sang Bắc Ninh, Hưng Yên và Phú Thọ, nơi tập trung các doanh nghiệp FDI công nghệ cao, các nhà máy điện tử, cơ khí, ô tô lớn nhất cả nước.

Hải Phòng là đầu mối sản xuất - logistics - xuất khẩu của toàn vùng, trục kết nối quan trọng cho dòng chảy thương mại quốc tế. Ngoài hạ tầng cảng biển, Hải Phòng sở hữu hệ thống khu công nghiệp - khu kinh tế hiện đại như Đình Vũ - Cát Hải, Tràng Duệ, VSIP…, thu hút nhiều tập đoàn toàn cầu: LG Electronics, Ford Việt Nam, LS-VINA, Nhựa Phú Lâm…

Vị trí nằm gần các cực sản xuất lớn (Bắc Ninh, Hải Phòng, Ninh Bình) và hiệu ứng lan tỏa mạnh từ vành đai kết nối Hà Nội sau sáp nhập giúp Hưng Yên trở thành một trong những điểm đến hấp dẫn nhất với doanh nghiệp công nghiệp phụ trợ. Những doanh nghiệp tiêu biểu góp phần định hình diện mạo công nghiệp địa phương phải kể đến Tập đoàn Hòa Phát, Stavian Hóa chất, Mavin Austfeed…

Ninh Bình đang từng bước tái định vị như một cực phát triển cân bằng của khu vực, nơi công nghiệp chế tạo, du lịch sinh thái và nông nghiệp đặc thù cùng tồn tại trong một cấu trúc hài hòa hiếm thấy với đại diện tiêu biểu là Hyundai Thành Công, Hồng Hà Feed, Dược Nam Hà… Mô hình “ba trụ cột” của địa phương tạo ra sự ổn định và sức chống chịu cao trước những biến động kinh tế.

Đồng Nai có hệ sinh thái doanh nghiệp đa dạng: doanh nghiệp nhà nước giữ vai trò phát triển hạ tầng kinh tế - công nghiệp (Sonadezi, Dofico…), tập đoàn lớn quốc gia (Tín Nghĩa, Trường Hải…), nhà đầu tư FDI tiêu biểu (Cargill, Nestlé, Sunjin Vina…). Sau sáp nhập, Đồng Nai hưởng lợi từ vị trí chiến lược nằm sát TP.HCM, qua đó hình thành trục sản xuất - logistics - cảng biển lớn nhất cả nước.

Tây Ninh đang chuyển mình từ một địa phương biên giới truyền thống thành trung tâm logistics - thương mại - năng lượng tái tạo có tầm ảnh hưởng chiến lược với nhiều tên tuổi: Thành Thành Công - Biên Hoà, Greenfeed, PAN Group… Địa phương là mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng xuyên biên giới, đồng thời là “hậu cứ” giúp TP.HCM - Đồng Nai giảm tải áp lực hạ tầng nội đô.

Sau sáp nhập, TP.HCM trở thành “siêu vùng kinh tế” có quy mô và tầm ảnh hưởng vượt xa chức năng của một đô thị trung tâm truyền thống. Với vai trò trung tâm tài chính - dịch vụ lớn nhất cả nước, TP.HCM là điểm đến quan trọng thu hút vốn FDI, dẫn dắt xu hướng đổi mới kinh doanh, cung ứng nguồn nhân lực chiến lược và thu hút nhiều doanh nghiệp lớn như Vinamilk, Masan Group…

Trong thập kỷ tới, tăng trưởng của Việt Nam được dự báo đến từ các vùng động lực thay vì từng địa phương. Vị trí đặt trụ sở của các doanh nghiệp phản ánh xu hướng dịch chuyển theo hệ sinh thái vùng, nơi mỗi địa phương đóng đúng vai và tạo đúng giá trị. Do đó, Top 10 Địa phương hấp dẫn doanh nghiệp lớn năm 2025 chính là “bản đồ chiến lược” về những nơi định hình tương lai kinh tế Việt Nam trong kỷ nguyên mới, với năng lực chủ động cải cách, dẫn dắt liên kết vùng và định vị lại mô hình tăng trưởng.

