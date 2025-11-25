Báo cáo e-Conomy SEA 2025 do Google, Temasek và Bain & Company vừa công bố ngày 25/11 cho thấy Việt Nam đang là nền kinh tế số có tốc độ phát triển nhanh thứ hai tại Đông Nam Á, với mức tăng 17% so với năm 2024. Tất cả các lĩnh vực chủ chốt như thương mại điện tử, du lịch, vận tải đều ghi nhận mức tăng trưởng hai con số.

Báo cáo e-Conomy SEA 2025 của Google, Temasek và Bain & Company dự đoán quy mô kinh tế số năm 2025 của Việt Nam đạt 39 tỷ USD, tăng nhanh thứ hai khu vực. Ảnh chụp màn hình.

Trong đó, thương mại điện tử vẫn là "xương sống" khi chiếm tới 2/3 tổng giá trị hàng hóa (GMV), dự kiến cán mốc 25 tỷ USD vào cuối năm nay. Tuy nhiên, điểm nhấn khác biệt của năm 2025 nằm ở sự thâm nhập sâu rộng của trí tuệ nhân tạo (AI) vào thói quen tiêu dùng.

Nội dung nghe nhìn trực tuyến, bao gồm quảng cáo, game, video theo yêu cầu và âm nhạc theo yêu cầu đóng góp 6 tỷ USD. Đáng chú ý, Việt Nam đóng góp đáng kể khi có tới ba nhà phát triển game lọt vào top 15 toàn cầu về lượt tải xuống.

Báo cáo chỉ ra một chỉ số đáng chú ý: 81% người dùng Việt Nam tương tác với các công cụ AI hằng ngày. Đây là tỷ lệ cao nhất trong khu vực Đông Nam Á, cho thấy mức độ sẵn sàng tiếp nhận công nghệ mới của người Việt. Không chỉ dùng thử, mức độ niềm tin cũng đạt con số ấn tượng khi 96% người được hỏi sẵn sàng chia sẻ dữ liệu với các tác nhân AI để nhận được trải nghiệm tốt hơn.

Tác động của AI không dừng lại ở trải nghiệm người dùng mà đã chuyển hóa thành hiệu quả kinh doanh. Doanh thu từ các ứng dụng tích hợp AI tại Việt Nam đã tăng 78% chỉ trong nửa đầu năm 2025.

Ông Marc Woo, Tổng Giám đốc Google Việt Nam nhận định, môi trường số tại Việt Nam đang trở nên năng động và có tính thích nghi cao. "Với tốc độ tăng trưởng tích cực của nền kinh tế số và mức độ ứng dụng AI cao nhất khu vực, Việt Nam đã và đang trở thành một trong những thị trường quan trọng bậc nhất trong tiến trình phát triển công nghệ số của Đông Nam Á, góp phần nâng cao năng suất và tạo thêm giá trị cho nhiều lĩnh vực”, ông nói.

Thị trường đầu tư cũng phản ứng tích cực với xu hướng này. Trong năm qua, các startup AI tại Việt Nam đã thu hút 123 triệu USD vốn đầu tư tư nhân. 79% nhà đầu tư kỳ vọng dòng vốn vào Việt Nam sẽ tiếp tục tăng, đặc biệt trong các lĩnh vực phần mềm, dịch vụ, AI và công nghệ chuyên sâu (deep tech).

Bên cạnh AI, báo cáo cũng ghi nhận sự trỗi dậy mạnh mẽ của hình thức thương mại qua video (Video Commerce). Việt Nam hiện là thị trường lớn thứ hai khu vực ở mảng này với 1,3 tỷ giao dịch được thực hiện, tăng trưởng 60% so với cùng kỳ năm ngoái.

Số lượng nhà bán hàng tham gia hình thức này cũng tăng tương ứng 60%, đạt 650.000 người bán. Điều này cho thấy người tiêu dùng Việt Nam đang nhanh chóng chuyển dịch từ việc mua sắm trên các trang web truyền thống sang mua sắm thông qua các nội dung video giải trí kết hợp bán hàng.

Ngoài hai động lực mới kể trên, các trụ cột truyền thống của kinh tế số vẫn giữ đà tăng trưởng tốt. Cụ thể, mảng vận tải và giao đồ ăn dự báo tăng 20%, đạt 5 tỷ USD; du lịch trực tuyến dự kiến đạt 4 tỷ USD, tăng 16% nhờ sự phục hồi của khách quốc tế và chính sách thị thực thông thoáng. Về tài chính số, thanh toán không tiền mặt tiếp tục phổ biến, với dự báo tổng giá trị giao dịch đạt 178 tỷ USD.

Ông Erik Pot, partner tại Bain & Company đánh giá, bất chấp những biến động kinh tế vĩ mô, Việt Nam vẫn nổi lên như một thị trường năng động bậc nhất. "Với quy mô 39 tỷ USD, Việt Nam đang chứng minh cách niềm tin người dùng và công nghệ có thể kết hợp để thúc đẩy tăng trưởng ở quy mô lớn", chuyên gia này nhận định.