Mê hoa sen từ nhỏ

Mỗi chiều, sau giờ làm căng thẳng, chị Vũ Thị Mai Hương (SN 1990, Quảng Ninh) lại lên sân thượng chăm sóc khu vườn nhỏ. Tại đây, chị trồng nhiều loại cây, rau nhưng nhiều nhất là hoa sen.

Các loại hoa sen được chị trồng trong thùng nhựa, bồn rửa chén cũ... đều đang cho hoa rực rỡ, thơm ngát hương.

Mỗi chiều đi làm về, chị Hương lại lên sân thượng ngắm khu vườn sen rực rỡ và tận hưởng hương thơm dịu nhẹ

Chị Hương cho biết, chị yêu thích hoa sen từ nhỏ. Ngày trước, chị hiếm có cơ hội được ngắm loài hoa này ở khoảng cách gần mà chủ yếu chỉ nhìn qua màn hình ti vi hay thoáng thấy bên đường mỗi lần đi du lịch.

Dù vậy, vẻ đẹp thanh tao của loài hoa được xem là biểu tượng cho sự thuần khiết vẫn khiến chị mê mẩn. Năm 2015, khi thấy có người rao bán hạt giống sen mini trên mạng, chị quyết định mua về trồng thử.

Lần ấy, hạt giống chị mua nảy mầm, phát triển thành cây. Tuy nhiên, sau 2 năm chăm bón, cây vươn cao nhưng chỉ cho lá, xanh ngát mà không có hoa.

Không từ bỏ hy vọng, chị tiếp tục đặt mua. Lần này, chị mua hạt giống sen hoàng yến, một giống sen cảnh thuần Việt ưa nắng, chịu lạnh tốt để trồng thử.

Chị Hương trồng sen trên sân thượng bằng thau, khay nhựa và cả chiếc bồn rửa chén cũ

Chị chia sẻ: “Thời điểm ấy, tôi chưa biết đến các hội nhóm về hoa sen. Tôi cũng chưa biết việc hoa sen có thể trồng bằng củ.

Lúc đó thú chơi hoa sen cảnh cũng chưa thịnh hành nên hầu như không có ai trồng sẵn hoa sen thành chậu rồi bán như bây giờ. Vì thế tôi phải đặt mua hạt giống về tự trồng.

Lần thứ hai gieo hạt, tôi cũng phải đợi đến 2 năm cây mới cho hoa. Thấy cây cho hoa, tôi vui lắm. Ngày nào tôi cũng ra ngắm từng giai đoạn phát triển của nụ hoa đến khi nó bung nở.

Được ngắm nhìn và cảm nhận hương thơm của đóa sen sau nhiều ngày chăm sóc, chờ đợi, tôi rất hạnh phúc.

Nhưng hoàng yến là giống sen cánh đơn rất nhanh tàn, chỉ nở khoảng 2 ngày là hoa rụng hết cánh. Vì vậy, tôi tìm thêm các giống khác để trồng”.

Hiện nay, sân thượng nhà chị có nhiều chậu sen với nhiều giống, màu hoa khác nhau

Giúp tâm hồn thanh tịnh

Từ khi còn độc thân đến lúc lập gia đình, chị Hương đều sống trong nhà ống nên không có nhiều không gian để làm vườn hay trồng cây. Tuy nhiên, vì quá yêu thích hoa sen, chị quyết định tận dụng sân thượng để tạo thành khu vườn nhỏ dành riêng cho loài hoa này.

Những ngày đầu chưa có nhiều kinh nghiệm, chị trồng sen theo cách đơn giản nhất. Sau khi mua hạt giống, chị tự múc bùn dưới ao, “cõng” lên sân thượng rồi đổ vào các chậu được tận dụng từ thau, thùng nhựa cũ hay bồn rửa chén bỏ đi.

Khi ấy, chị cũng chưa biết nhiều về kỹ thuật chăm sóc sen. Các chậu cây hầu như không được cắt tỉa hay bổ sung bùn định kỳ, thỉnh thoảng chị mới bón thêm một ít phân NPK để cây phát triển. Vì vậy, cây phát triển không tốt, ít hoa.

Sau nhiều năm tích lũy kinh nghiệm, chị Hương dần có kỹ thuật trồng, chăm sóc các chậu sen của mình.

Chị Hương cho biết, việc trồng hoa sen giúp tâm hồn thanh tịnh

Chị Hương cho biết, sau một thời gian trồng, khoảng tháng 3 hằng năm chị sẽ lật chậu, chọn những củ sen khỏe rồi đem ngâm nước vài ngày trước khi trồng lại.

“Sau đó, tôi trộn bùn với phân trùn quế rồi đặt củ sen xuống. Khi cây bắt đầu ra lá đứng, tôi bón phân NPK 16-16-16 định kỳ khoảng nửa tháng/lần bằng cách gói phân vào giấy rồi vùi sâu dưới lớp bùn.

Nếu cây xuất hiện sâu bệnh, tôi chủ yếu xử lý thủ công và hạn chế dùng thuốc bảo vệ thực vật”, chị chia sẻ.

Trước đây, chị Hương gần như phủ kín sân thượng bằng các loại hoa sen. Tuy nhiên khoảng 5 năm trở lại đây, chị chỉ giữ lại những giống sai hoa nhất, đẹp, dễ trồng nhất.

Ngoài ngắm trên vườn, chị còn hái sen để cắm trang trí trong nhà

Hiện nay, vị trí trung tâm sân thượng của chị được phủ bởi mảng xanh từ nhiều chậu sen như: super, red amity, Juwaba, đỏ drop, sen mini dragon…

“Ngoài việc khi gặp bão lớn, hoa sen sẽ bị nghiêng, đổ thì việc trồng sen trên sân thượng không khó khăn, vất vả. Ngược lại, tôi cảm thấy vui và thư giãn vì thỏa đam mê từ nhỏ.

Sau mấy năm trồng loại hoa này, tôi nhận về nhiều điều tích cực. Đầu tiên, mỗi khi đi làm về mệt mỏi, được ngắm vườn sen tôi lại có cảm giác thoải mái, tâm hồn thanh tịnh… Ngoài ra, nhờ vườn hoa, tôi còn có sen tươi để cắm trang trí trong nhà”, chị Hương bộc bạch.

