Dù mới chính thức lên kệ vào 24/10 nhưng trước đó, Britney Spears đã tiết lộ nhiều nội dung gây sốc về bản thân lẫn những ngôi sao liên quan như Justin Timberlake, Madonna.... cũng như cả chồng trẻ đang làm thủ tục ly hôn.

Britney Spears thú nhận đã trở thành đàn bà năm 14 tuổi và có thai với Justin Timberlake năm 19 tuổi nhưng sau đó đã âm thầm đi bỏ cái thai vì bạn trai chưa sẵn sàng làm bố. Britney Spears nói sau đó cô bị Justin Timberlake lừa dối và chia tay bằng tin nhắn, kết thúc 3 năm hẹn hò từ 1999 đến 2002. Tiết lộ của nữ ca sĩ khiến Justin Timberlake phải khóa bình luận trên Instagram vì quá phiền hà.

Trong hồi ký, Britney Spears cũng đề cập đến cuộc hôn nhân chỉ kéo dài đúng 55 giờ với Jason Alexander cũng như mối quan hệ chóng vánh diễn ra trong 2 tuần với diễn viên Colin Farrell.

Britney Spears chưa tiết lộ con số cụ thể về số bản bán ra của hồi ký 'The Woman in Me'.

Chính vì không ngại động chạm, tiết lộ nhiều bí mật trong cuộc đời sóng gió của mình cũng như các ngôi sao liên quan đến bản thân, hồi ký của Britney Spears bán chạy như tôm tươi, được ví như "bom tấn" trong ngành xuất bản.

Trên trang cá nhân hơn 42 triệu người theo dõi, Britney Spears nói The Woman in Me (tạm dịch: Người đàn bà trong tôi) đã trở thành hồi ký của ngôi sao bán chạy nhất lịch sử chỉ sau 1 ngày phát hành. Nữ ca sĩ gửi lời cảm ơn người hâm mộ đã ủng hộ mình và làm nên kỳ tích này.

Trên Amazon, The Woman in Me đứng hạng nhất trong danh sách những cuốn sách phi tiểu thuyết được đọc và bán ra nhiều nhất. Simon & Schuster đã bỏ ra 15 triệu USD để sở hữu bản quyền cuốn hồi ký 300 trang này của công chúa nhạc Pop một thời.

Quỳnh An - Theo Billboard