Một công chức được giao thêm nhiệm vụ tại 2 đơn vị khác ngoài công việc chính. Ông đặt câu hỏi liệu có được hưởng thêm phụ cấp khi cùng lúc đảm nhận công việc ở 3 nơi.

Một công chức phụ trách kế toán Văn phòng HĐND và UBND xã cho biết ngoài nhiệm vụ chính, ông còn được giao kiêm nhiệm kế toán Trung tâm Phục vụ hành chính công và Trạm Y tế xã.

Hiện chế độ tiền lương và đóng bảo hiểm xã hội của ông được thực hiện theo chức danh phụ trách kế toán tại Văn phòng HĐND và UBND.

Từ thực tế trên, công chức này đặt câu hỏi có được hưởng thêm phụ cấp kiêm nhiệm kế toán khi đảm nhận công việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công và Trạm Y tế xã hay không? Nếu được hưởng thì mức phụ cấp được xác định như thế nào?

Trả lời vấn đề này, Bộ Nội vụ dẫn Điều 11 Thông tư số 04/2018/TT-BNV ngày 27/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về thẩm quyền, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, thay thế và phụ cấp trách nhiệm công việc của kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước.

Bên cạnh đó, Bộ Nội vụ cũng viện dẫn mục 6 Công văn số 9810/BNN-TCCB ngày 5/12/2014 về hướng dẫn phụ cấp trách nhiệm công việc đối với kế toán trưởng, phụ trách kế toán.

Theo các quy định và hướng dẫn được viện dẫn, người làm công việc kế toán trưởng, phụ trách kế toán được hưởng phụ cấp trách nhiệm công việc. Tuy nhiên, hiện không có quy định về phụ cấp kiêm nhiệm kế toán đối với người làm kế toán kiêm nhiệm tại nhiều đơn vị.

Như vậy, với trường hợp công chức đang phụ trách kế toán tại Văn phòng HĐND và UBND xã đồng thời được giao kiêm nhiệm kế toán tại Trung tâm Phục vụ hành chính công và Trạm Y tế xã, không có căn cứ để hưởng thêm phụ cấp kiêm nhiệm kế toán cho các đơn vị này theo quy định được Bộ Nội vụ viện dẫn.