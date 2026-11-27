Bộ Nội vụ cho biết phó hiệu trưởng thôi giữ chức vụ hoặc được bổ nhiệm chức vụ mới có mức phụ cấp thấp hơn do sắp xếp trường học công lập được bảo lưu phụ cấp chức vụ lãnh đạo theo quy định.

Một phó hiệu trưởng cho biết bà hết thời hạn bổ nhiệm vào ngày 20/8 nhưng cơ quan có thẩm quyền không thực hiện quy trình bổ nhiệm lại. Sau khi phương án bố trí nhân sự khi sáp nhập trường được phê duyệt, UBND xã ban hành quyết định thành lập trường mới và bố trí bà sang làm giáo viên.

Từ trường hợp này, bà đặt câu hỏi liệu mình có được bảo lưu phụ cấp chức vụ theo khoản 4 Điều 4 Nghị quyết số 37/2026 và Điều 11 Nghị định số 178/2024 của Chính phủ hay không.

Trả lời vấn đề trên, Bộ Nội vụ cho biết theo Nghị quyết số 37/2026 của Chính phủ, trường hợp phó hiệu trưởng do thực hiện sắp xếp cơ sở giáo dục công lập mà thôi giữ chức vụ hoặc được bổ nhiệm chức vụ mới có mức phụ cấp chức vụ thấp hơn thì được bảo lưu phụ cấp chức vụ lãnh đạo theo quy định tại khoản 4 Điều 4 của nghị quyết.

Bộ Nội vụ cũng cho biết Nghị quyết số 37/2026 đã phân cấp cho các địa phương chỉ đạo, tổ chức thực hiện quy định về cơ cấu, số lượng và một số chính sách đối với hiệu trưởng, giám đốc, phó hiệu trưởng, phó giám đốc và nhân sự hỗ trợ giáo dục khi sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập.

Việc sắp xếp áp dụng đối với các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục nghề nghiệp thuộc cấp tỉnh, cấp xã.

Do đó, Bộ Nội vụ đề nghị người hỏi cung cấp đầy đủ thông tin cho cơ quan chức năng có thẩm quyền tại địa phương để được xem xét, giải đáp theo quy định.

Như vậy, quy định về bảo lưu phụ cấp chức vụ lãnh đạo có áp dụng đối với trường hợp phó hiệu trưởng thôi giữ chức vụ do sắp xếp trường học. Tuy nhiên, việc xác định trường hợp cụ thể có thuộc diện được hưởng hay không cần căn cứ vào hồ sơ, quá trình bổ nhiệm và phương án bố trí nhân sự được cấp có thẩm quyền phê duyệt.