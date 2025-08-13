Bộ Nội vụ vừa có văn bản gửi các bộ, ban, ngành, địa phương yêu cầu thực hiện nghiêm Kết luận số 183 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, chuyển mạnh cấp cơ sở sang chủ động điều hành kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh.

Ảnh minh họa: Thạch Thảo

Theo đó, các đơn vị phải tập trung rà soát, sàng lọc các đối tượng chịu tác động từ việc sắp xếp tổ chức bộ máy; lập danh sách và ban hành quyết định nghỉ việc đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang thuộc thẩm quyền quản lý theo quy định tại Nghị định 178 (sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 67) trước ngày 31/8/2025.

Thời điểm nghỉ việc để hưởng chính sách, chế độ muộn nhất là ngày 1/9/2025; sau thời điểm này sẽ kết thúc.

Các trường hợp đã có quyết định nghỉ hưu trước tuổi hoặc thôi việc trước ngày 1/8/2025, nhưng xác định nghỉ việc theo lộ trình đến hết 31/12/2025, vẫn tiếp tục được hưởng chính sách, chế độ theo quy định.

Bộ Nội vụ cũng đề nghị các bộ, ban, ngành, địa phương bố trí đủ kinh phí, giải quyết dứt điểm việc chi trả chính sách cho các đối tượng trước ngày 31/8/2025. Trường hợp khó khăn, vướng mắc về nguồn kinh phí, cần gửi ý kiến đến Bộ Tài chính để được hướng dẫn hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.