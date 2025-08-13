Bộ Nội vụ lưu ý các địa phương ban hành quyết định nghỉ việc với cán bộ, công viên chức theo Nghị định 178 hoàn tất trước ngày 31/8/2025. Thời điểm nghỉ việc để hưởng chính sách, chế độ muộn nhất là ngày 1/9/2025, sau thời điểm này sẽ kết thúc.
Bộ Nội vụ vừa có văn bản gửi các bộ, ban, ngành, địa phương yêu cầu thực hiện nghiêm Kết luận số 183 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, chuyển mạnh cấp cơ sở sang chủ động điều hành kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh.
Theo đó, các đơn vị phải tập trung rà soát, sàng lọc các đối tượng chịu tác động từ việc sắp xếp tổ chức bộ máy; lập danh sách và ban hành quyết định nghỉ việc đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang thuộc thẩm quyền quản lý theo quy định tại Nghị định 178 (sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 67) trước ngày 31/8/2025.
Thời điểm nghỉ việc để hưởng chính sách, chế độ muộn nhất là ngày 1/9/2025; sau thời điểm này sẽ kết thúc.
Các trường hợp đã có quyết định nghỉ hưu trước tuổi hoặc thôi việc trước ngày 1/8/2025, nhưng xác định nghỉ việc theo lộ trình đến hết 31/12/2025, vẫn tiếp tục được hưởng chính sách, chế độ theo quy định.
Bộ Nội vụ cũng đề nghị các bộ, ban, ngành, địa phương bố trí đủ kinh phí, giải quyết dứt điểm việc chi trả chính sách cho các đối tượng trước ngày 31/8/2025. Trường hợp khó khăn, vướng mắc về nguồn kinh phí, cần gửi ý kiến đến Bộ Tài chính để được hướng dẫn hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.
Tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm ngành Nội vụ diễn ra sáng 25/7, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trương Hải Long cho biết những số liệu quan trọng:
85.447 người đã có quyết định nghỉ việc
77.278 người đã thực sự nghỉ việc (nghỉ hưu và thôi việc)
74.248 người được cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc đang trình phê duyệt kinh phí hỗ trợ
20.417 người đang chờ phê duyệt
53.831 người đã được duyệt, trong đó 41.031 người đã nhận kinh phí hỗ trợ (đạt 76,22% số được duyệt)
Bộ trưởng Nội vụ khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tự nguyện nghỉ việc để nhường chỗ cho lớp trẻ, có trình độ và thực hiện chế độ, chính sách theo Nghị định 178, Nghị định 67 trước ngày 31/8.