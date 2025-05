Bộ tiêu chí đánh giá cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử (gọi tắt là website) của cơ quan nhà nước năm 2025 vừa được Bộ KH&CN ban hành. Đây là công cụ để đánh giá toàn bộ website của các bộ, tỉnh sau khi việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã theo phương án tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp hoàn thành.

Bộ tiêu chí mới được ban hành gồm các nhóm tiêu chí cụ thể như kết nối đầy đủ; cấu trúc, bố cục, hiển thị đầy đủ; tính tuân thủ về yêu cầu kỹ thuật trong đặc tả dữ liệu; tuân thủ về tên miền; hiệu năng tải trang dành cho trải nghiệm người sử dụng; an toàn thông tin.

Việc đo thời gian tải trang của website cơ quan nhà nwos sẽ được thực hiện bằng công cụ tự động và lặp lại vào nhiều thời điểm khác nhau trên môi trường sử dụng thực tế. Ảnh minh họa: T.Hương

Với từng tiêu chí, Bộ KH&CN đều giải thích rõ nội hàm và hướng dẫn cách đánh giá. Đơn cử như, tiêu chí hiệu năng tải trang dành cho trải nghiệm người dùng gồm 4 yêu cầu cụ thể: Thời gian người sử dụng đợi để nhìn thấy nội dung đầu tiên trên website sau khi bắt đầu được tải phải dưới 3 giây; thời gian trình duyệt hiển thị phần nội dung lớn nhất của website phải dưới 4 giây; thời gian website cần để hiển thị đầy đủ nội dung trên màn hình phải dưới 5,8 giây; và thời gian website cần để xử lý mỗi tác vụ trong quá trình tải trang phải dưới 0,6 giây.

Hay với nhóm tiêu chí an toàn thông tin, có 3 tiêu chí cụ thể mà website các bộ, tỉnh phải đáp ứng là: Phải được phê duyệt cấp độ an toàn hệ thống thông tin cấp độ 03 trở lên, ban hành quy chế bảo đảm an toàn thông tin cho hệ thống; phương án bảo đảm an toàn thông tin của Cổng thông tin điện tử đáp ứng tối thiểu cấp độ 3 theo quy định của pháp luật; được kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin mạng định kỳ, đột xuất theo quy định và trước khi được đưa vào vận hành, khai thác.

Chia sẻ với PV VietNamNet, đại diện Cục Chuyển đổi số quốc gia (Bộ KH&CN) cho hay, bên cạnh việc là công cụ hỗ trợ thực hiện trách nhiệm kiểm tra, giám sát, đánh giá định kỳ và công bố kết quả xếp hạng website các cơ quan nhà nước, bộ tiêu chí cũng thiết lập khung chuẩn đánh giá thống nhất trên phạm vi toàn quốc.

Cụ thể, bộ tiêu chí đã được xây dựng để đồng bộ hóa cách thức đánh giá với chuẩn kỹ thuật, cấu trúc, bố cục được quy định tại Thông tư 22 năm 2023 của Bộ TT&TT (nay là Bộ KH&CN), dự kiến sẽ được áp dụng đồng bộ cho 22 bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và 34 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Năm 2025, cổng, trang thông tin điện tử của các bộ, ngành sẽ tiếp tục được xếp hạng theo lượt truy cập, với dữ liệu thu thập tự động từ hệ thống EMC của Bộ KH&CN. Ảnh minh họa: D.L

Đặc biệt, bộ tiêu chí cũng hỗ trợ nâng cao chất lượng vận hành và trải nghiệm của người dùng khi sử dụng các dịch vụ số trên website cơ quan nhà nước. Thông qua việc đo lường tự động các chỉ số hiệu năng, kết nối hệ thống EMC (hệ thống giám sát, đo lường mức độ cung cấp và sử dụng dịch vụ Chính phủ số), an toàn thông tin, thời gian tải trang…, các cơ quan quản lý nhà nước sẽ có căn cứ để triển khai những giải pháp nhằm cải thiện hiệu quả cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang.

Ngoài ra, việc bộ tiêu chí đánh giá website cơ quan nhà nước năm 2025 cũng tạo tiền đề cho việc xây dựng công cụ đánh giá tự động, giúp tiết kiệm nguồn lực và thời gian đánh giá quy mô lớn.

Cục Chuyển đổi số quốc gia, Bộ KH&CN cũng đã dự kiến lộ trình triển khai đánh giá website các cơ quan nhà nước trong năm nay. Theo đó, sẽ đánh giá toàn bộ website của 56 bộ, tỉnh với thời điểm bắt đầu đánh giá là sau 1 tháng kể từ khi hoàn thành sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã vào ngày 30/6/2025, tức là dự kiến bắt đầu từ tháng 8/2025. Công tác đánh giá sẽ hoàn thành trước tháng 11/2025.

Trong kỳ đánh giá năm 2024, Cục Chuyển đổi số quốc gia đã xếp hạng website của bộ, ngành, địa phương theo lượt truy cập, căn cứ từ dữ liệu hệ thống EMC thu thập.

Kết quả, ở khối bộ ngành, Bộ Tài chính, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam (nay thuộc Bộ Tài chính), Bộ KH&ĐT (nay là Bộ Tài chính), Bộ TT&TT (nay là Bộ KH&CN) và Văn phòng Chính phủ là 5 cơ quan có lượt truy cập nhiều nhất khối bộ, ngành.

Ở khối tỉnh, thành phố, Thái Nguyên, Đà Nẵng, Huế, Nam Định, Nghệ An, Bình Định, Bắc Giang, Bình Dương, Cà Mau, Quảng Ngãi là 10 địa phương có website được truy cập nhiều nhất.

Ngay thời điểm công bố kết quả đánh giá website cơ quan nhà nước năm 2024, Cục Chuyển đổi số quốc gia cũng đã khuyến nghị các bộ, tỉnh có lượt truy cập website thấp cần tăng cường chất lượng nội dung; đồng thời đảm bảo tính tương tác, kết nối giữa website của cơ quan mình với doanh nghiệp và người dân.