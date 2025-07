Phát biểu khai mạc tại hội nghị, ông Trần Doãn Thành - Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty - nhấn mạnh: “Trong bối cảnh ngành điện tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức, tổ chức công đoàn các cấp trong Tổng công ty đã phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, đồng hành cùng chuyên môn chăm lo tốt đời sống người lao động, triển khai hiệu quả các phong trào thi đua và thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở”.

Báo cáo hoạt động Công đoàn 6 tháng đầu năm nêu rõ: Công đoàn EVNGENCO1 đã triển khai hiệu quả nhiều chương trình, hoạt động thiết thực. Đặc biệt, công tác chăm lo người lao động, tổ chức Hội nghị người lao động, Hội nghị đối thoại cấp Tổng công ty, tổ chức biểu dương khen thưởng người lao động tiêu biểu, các cháu là con CBCNV có thành tích xuất sắc trong năm học 2024 - 2025 và các hoạt động về an sinh xã hội luôn được Công đoàn các cấp và chuyên môn đồng cấp quan tâm.

Ông Trần Doãn Thành - Chủ tịch Công đoàn EVNGENCO1 chủ trì hội nghị

Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm 2025, Công đoàn Tổng công ty đã thăm hỏi, tặng quà cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn, biểu dương 16 gương điển hình tiên tiến, đề xuất 4 “Người lao động ngành điện tiêu biểu” cấp EVN, 45 “Người lao động tiêu biểu và ATVSV giỏi” cấp Tổng công ty, tuyên dương 13 gia đình tiêu biểu năm 2025 và 36 con CBCNV đạt thành tích xuất sắc.

Về công tác an sinh xã hội, thể hiện trách nhiệm với cộng đồng, Tổng công ty đã dành kinh phí hỗ trợ các hoạt động thiện nguyện như trao nhà tình nghĩa, hỗ trợ xây dựng trường học, thả cá giống lòng hồ thủy điện… tại những địa phương nơi có trụ sở các đơn vị trực thuộc.

Trên cơ sở phân tích tình hình thực tế và mục tiêu đã đề ra, hội nghị đã thống nhất triển khai 9 nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2025, cụ thể:

Một là: Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người lao động thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, Công đoàn cấp trên; phát động các phong trào thi đua gắn với thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), xây dựng văn hóa doanh nghiệp và tinh gọn tổ chức.

Hai là: Theo dõi, đôn đốc hiệu quả các phong trào thi đua trọng điểm đã phát động trong năm 2025 như thi đua vận hành an toàn - hiệu quả, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, cuộc thi “Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn” tại nơi làm việc và thi trực tuyến kiến thức về an toàn vệ sinh lao động.

Ba là: Tổ chức triển khai Nghị quyết và chương trình hành động của Đảng ủy Tập đoàn và Tổng công ty, trong đó chú trọng công tác chăm lo điều kiện làm việc và an sinh nội bộ cho người lao động.

Bốn là: Biểu dương gia đình CBCNV tiêu biểu và các em học sinh là con CBCNV có thành tích học tập xuất sắc, tạo động lực tinh thần, gắn kết gia đình - đơn vị - người lao động.

Năm là: Phối hợp tổ chức chương trình tham quan, học tập kinh nghiệm ở nước ngoài cho CBCNV có nhiều đóng góp, nhằm ghi nhận và lan tỏa các điển hình tiên tiến.

Sáu là: Tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ - thể thao cấp Tổng công ty như Hội thao, Hội thi Tiếng hát CNVCLĐ… góp phần nâng cao đời sống tinh thần và thể lực cho đoàn viên, người lao động.

Bảy là: Triển khai công tác tổ chức, tài chính công đoàn phù hợp mô hình mới, đảm bảo hoạt động công đoàn được linh hoạt, minh bạch, đúng quy định, hiệu quả.

Tám là: Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin và công nghệ AI trong công tác khảo sát, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người lao động; nâng cao năng lực điều hành và xử lý số liệu trong hoạt động công đoàn.

Chín là: Thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên theo kế hoạch năm, gồm công tác tập huấn, kiểm tra giám sát, chăm lo đời sống, tổ chức các hoạt động an sinh xã hội…

Với tinh thần đoàn kết, đổi mới và trách nhiệm, Công đoàn EVNGENCO1 quyết tâm cùng chuyên môn thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2025, tiếp tục là chỗ dựa tin cậy cho người lao động, phát huy vai trò nòng cốt trong hệ thống chính trị của Tổng công ty.

Minh Phương