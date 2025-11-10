TP. Huế vừa hứng chịu một đợt mưa lũ lịch sử, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản.

Theo thống kê, toàn thành phố có hơn 20/40 xã, phường bị ngập lũ, với hơn 10.000 ngôi nhà; phải sơ tán, di dời 2.474 hộ với 6.734 nhân khẩu khỏi vùng thấp trũng, khu vực có nguy cơ sạt lở; mưa lũ còn gây ra nhiều vụ tai nạn đuối nước, tai nạn điện thương tâm khiến 15 người chết, 1 người bị thương.

Trước những thiệt hại nặng nề đó, hôm 10/11, Tổng LĐLĐ Việt Nam phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Huế đã tổ chức chương trình trao hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng do bão lũ năm 2025.

Ông Nguyễn Đình Khang trao biển tượng trưng 1 tỷ đồng hỗ trợ đoàn viên, người lao động TP. Huế bị ảnh hưởng mưa lũ

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Đình Khang - Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam cho hay, TP. Huế là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề trong đợt mưa lũ vừa qua, đã ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, việc làm của hàng nghìn đoàn viên, người lao động trên địa bàn Thành phố.

Ngay sau khi có thông tin bị thiệt hại do thiên tai của đoàn viên,người lao động bởi bão lũ lịch sử trên địa bàn TP. Huế, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã sớm ban hành chính sách hỗ trợ đoàn viên, người lao động. Đồng thời, luôn theo sát tình hình, chỉ đạo công đoàn các cấp nắm bắt thực tế, kịp thời hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng, bảo đảm “không ai bị bỏ lại phía sau”.

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam ghi nhận tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt khó của đoàn viên, người lao động ở Huế và đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp công đoàn với chính quyền, doanh nghiệp trong việc chăm lo, bảo vệ quyền lợi của đoàn viên, người lao động.

Ngoài nguồn hỗ trợ của Tổng LĐLĐ Việt Nam, tổ chức Công đoàn còn kêu gọi các cấp, doanh nghiệp và người lao động trong cả nước chung tay ủng hộ, hướng về miền Trung với tinh thần “tương thân tương ái”, góp phần giúp người lao động ở Huế sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Công Thành