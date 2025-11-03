Trong hơn một tuần qua, TP Huế liên tiếp hứng chịu 3 đợt lũ lớn, khiến nhiều tuyến đường trung tâm ngập sâu. Nhiều công trình thuộc Quần thể di tích Cố đô Huế, trong đó có Đại Nội, bị ngập nước và buộc phải tạm dừng đón du khách.

Đến chiều 3/11, khu vực trung tâm TP Huế tạnh mưa, nhưng nước lũ vẫn còn cao khiến nhiều khu vực ở TP ngập sâu, gây khó khăn cho giao thông. Ảnh: Nguyễn Phong

Nhiều công trình kiến trúc cũng ngập trong nước. Trong ảnh là Nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế bị nước lũ đục ngầu bủa vây. Ảnh: Nguyễn Phong

Các khu vực sát bờ sông Hương bị ngập sâu. Ảnh: Nguyễn Phong

Nước lũ bao vây sân vận động Tự Do. Ảnh: Nguyễn Phong

Ảnh: Nguyễn Phong

Nhiều tuyến đường, khu dân cư tại trung tâm thành phố bị chia cắt, cô lập. Ảnh: Nguyễn Phong

Hàng loạt xe máy ngâm trong nước ở khu vực Nhà văn hóa trung tâm TP Huế. Ảnh: Nguyễn Phong

Ô tô được đưa lên cầu tránh lũ. Ảnh: Nguyễn Phong

Mưa lớn khiến nước lũ trên sông Hương và sông Bồ vượt mức báo động (BĐ) 3. Vào lúc 16h hôm nay, lũ trên sông Hương (tại trạm Kim Long) đạt 4,11m (vượt BĐ3 là 0,61m); trên sông Bồ đạt 5,15m (vượt BĐ3 là 0,63m). Ảnh: Nguyễn Phong

Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Huế, qua thống kê sơ bộ của các địa phương, đến 11h ngày 3/11, trên địa bàn toàn thành phố còn hơn 28.003 ngôi nhà bị ngập từ 0,5-1m; một số địa phương bị ảnh hưởng nặng là: xã Quảng Điền, Phong Dinh, phường Hóa Châu, Thanh Thủy, Phú Hồ… Ảnh: Nguyễn Phong