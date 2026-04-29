Trao đổi với báo chí trước kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, cho biết đoàn viên, người lao động cả nước rất phấn khởi khi Quốc hội quyết định lấy ngày 24/11 hằng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam. Theo đó, người lao động được nghỉ làm và hưởng nguyên lương.

Tổng LĐLĐ Việt Nam cũng dự kiến tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, tạo không gian để đoàn viên, người lao động tìm hiểu di sản văn hóa dân tộc, nâng cao giá trị truyền thống gia đình Việt Nam.

“Đây cũng là dịp bồi dưỡng đời sống tinh thần cho người lao động, nâng cao trách nhiệm xã hội và ý thức gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc”, ông Hiểu nói.

Được nghỉ dài, người dân có thể dễ dàng bố trí các chuyến du lịch. Ảnh minh họa: Hồ Giáp

Mới đây, qua khảo sát lấy ý kiến người lao động về phương án nghỉ lễ năm 2026, nhiều ý kiến đề xuất hoán đổi ngày làm việc thứ Hai (23/11) sang làm bù vào thứ Bảy tuần sau để tạo kỳ nghỉ liên tục 4 ngày, từ 21/11 đến 24/11.

Liên quan đề xuất này, ông Ngọ Duy Hiểu cho biết hiện vẫn còn vướng quy định pháp luật. Vì vậy, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ cùng Bộ Nội vụ nghiên cứu phương án phù hợp, trình Thủ tướng quyết định.

Trong thời gian tới, tổ chức công đoàn sẽ tiếp tục tổng hợp ý kiến từ cơ sở, phối hợp các cơ quan liên quan kiến nghị hoàn thiện chính sách, hướng tới nâng cao phúc lợi cho người lao động và giữ ổn định quan hệ lao động trong tình hình mới.

Trước đó, khi lấy ý kiến về phương án nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, do hai ngày nghỉ rơi vào thứ Ba và thứ Tư đầu tuần, Bộ Nội vụ từng đề xuất hoán đổi ngày làm việc thứ Hai (31/8) sang ngày nghỉ hằng tuần thứ Bảy (22/8).