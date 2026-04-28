XEM VIDEO:

Theo bà Phạm Thị Châm, dự báo viên Phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, diễn biến thời tiết trong những ngày tới có sự phân hóa rõ rệt giữa các vùng miền.

Bắc Bộ: Mưa lớn trước nghỉ lễ, trời mát mẻ những ngày đầu

Do tác động của không khí lạnh, từ đêm nay đến sáng mai (29/4), khu vực Bắc Bộ sẽ xuất hiện mưa rào và giông diện rộng. Lượng mưa phổ biến từ 20-40mm, đặc biệt có nơi mưa rất to trên 100mm.

Bà Châm nhấn mạnh, mưa giông sẽ đi kèm với các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thời tiết miền Bắc mưa giông mạnh sát kỳ nghỉ lễ 30/4. Ảnh minh họa: Hoàng Minh

Từ ngày mai, trời sẽ chuyển mát với nhiệt độ thấp nhất vào đêm và sáng chỉ còn phổ biến từ 20-23 độ.

Trong thời kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 (từ 30/4-3/5), thời tiết miền Bắc trời chuyển sang trạng thái ít mưa, ban ngày sẽ có nắng. Hai ngày đầu của thời kỳ nghỉ lễ, trời mát mẻ với nhiệt độ cao nhất ngày chỉ dao động trong khoảng từ 27-30 độ. Sau đó, nền nhiệt độ sẽ tăng nhẹ lên 30-33 độ, vẫn tương đối dễ chịu.

Bà Châm lưu ý, vào ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ (tức ngày 3/5), khu vực Bắc Bộ có khả năng xuất hiện mưa rào và giông trở lại vào lúc chiều tối và đêm.

Trung Bộ: Thời tiết tạnh ráo, nắng nóng cục bộ cuối kỳ nghỉ

Ảnh hưởng của không khí lạnh cũng lan xuống khu vực từ Thanh Hóa đến Huế trong ngày và đêm 29/4, gây mưa rào và giông (cục bộ mưa trên 50mm).

Ở Bắc Trung Bộ, trời mát mẻ trong hai ngày đầu nghỉ lễ (30/4-1/5) với mức nhiệt 28-31 độ; khu vực còn lại phổ biến mức nhiệt 31-34 độ, trời nắng.

Vào ngày cuối của kỳ nghỉ, khu vực này có thể xuất hiện nắng nóng cục bộ với nhiệt độ vượt ngưỡng 35 độ.

Tây Nguyên và Nam Bộ: Nắng nóng giảm dần, mưa giông về chiều

Tại khu vực phía Nam, hình thái thời tiết đặc trưng là nắng ngày, mưa giông về chiều tối.

Trong đó, Tây Nguyên duy trì trạng thái ngày nắng, chiều tối và tối có mưa giông rải rác; nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ.

Nam Bộ nắng nóng diện rộng (35-36 độ) kéo dài hết ngày 30/4. Từ ngày 1/5, nền nhiệt có xu hướng giảm nhẹ, nắng nóng chỉ còn xảy ra cục bộ. Đáng chú ý, từ chiều tối ngày 30/4 đến hết kỳ nghỉ, khu vực này sẽ đón mưa rào và giông rải rác vào cuối ngày, giúp giải nhiệt đáng kể.