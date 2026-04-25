Hai kỳ nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5 năm nay sát nhau, nhiều gia đình tận dụng cơ hội để kéo dài thời gian nghỉ lên tới 9 ngày. Tuy nhiên, để được như vậy, người lao động phải chủ động sắp xếp công việc, xin nghỉ phép xen kẽ giữa các ngày làm việc.

Chị Lê Thị Vinh (ở phường Phú Diễn, Hà Nội) cho biết, gia đình chị đã lên kế hoạch từ sớm cho chuyến du lịch miền Trung bằng xe cá nhân.

Theo chị Vinh, từ vài tháng trước, khi nhận thấy hai kỳ nghỉ này gần nhau, gia đình đã tính toán phương án đi dài ngày. Sau khi có thông tin chính thức không hoán đổi ngày nghỉ, vợ chồng chị quyết định xin nghỉ phép để "nối" kỳ nghỉ.

“Cả hai vợ chồng đều phải xin nghỉ thêm vài ngày. Các con cũng vậy, dù có lịch học xen giữa tuần nhưng gia đình đã trao đổi với nhà trường để xin nghỉ. Mọi việc đều được chuẩn bị từ sớm, hoàn thành công việc trước hạn và sắp xếp học bù để đảm bảo không bị gián đoạn”, chị Vinh chia sẻ.

Vợ chồng chị phải chủ động từ đầu tháng: thống nhất kế hoạch, phân công công việc và báo cáo cơ quan.

Nhiều gia đình thu xếp để nối dài hai kỳ nghỉ lên 9 ngày. Ảnh minh họa: Lê Dương

Tương tự, anh Nguyễn Tiến Minh (ở Cầu Giấy, Hà Nội) cũng “canh lịch” từ đầu năm để xin nghỉ phép, đưa bố mẹ vào TPHCM thăm người thân kết hợp đi chơi ở TP Cần Thơ.

Nếu chỉ có 4-5 ngày thì khó đi xa nên anh đã xin nghỉ thêm vài ngày giữa tuần, xử lý dứt điểm công việc trước khi đi. Anh trao đổi với đồng nghiệp hỗ trợ các đầu việc phát sinh trong thời gian nghỉ. Nhờ đó, gia đình có thể yên tâm thực hiện chuyến đi dài hơn một tuần.

Chủ động sắp xếp để cân bằng công việc và kỳ nghỉ

Theo ghi nhận, xu hướng xin nghỉ phép để kéo dài kỳ nghỉ Giỗ Tổ và 30/4-1/5 năm nay khá phổ biến, nhất là ở các gia đình trẻ. Tuy nhiên, điều này chỉ thuận lợi khi người lao động có kế hoạch rõ ràng, chủ động sắp xếp để không làm gián đoạn công việc.

Đại diện một doanh nghiệp truyền thông tại Hà Nội cho biết, đơn vị vẫn tạo điều kiện cho nhân viên nghỉ phép nếu đáp ứng yêu cầu công việc. “Những người hoàn thành sớm nhiệm vụ, bàn giao đầy đủ thì việc xin nghỉ không phải là vấn đề. Ngược lại, nếu xin nghỉ đột xuất, không chuẩn bị trước sẽ rất khó được chấp thuận”, vị này cho biết.

Nhiều người lao động chọn cách làm bù, tăng ca hoặc xử lý công việc từ xa để bảo đảm tiến độ. Việc “canh lịch” nghỉ phép cũng được tính toán kỹ, ưu tiên thời điểm công việc ít áp lực.

Tuy nhiên, lao động trực tiếp trong sản xuất khó nghỉ phép dài ngày. Đại diện một doanh nghiệp sản xuất nhựa tại Hà Nội cho biết, lao động gián tiếp linh hoạt hơn, trong khi công nhân trực tiếp phải bố trí ca kíp để bảo đảm tiến độ đơn hàng.

“Chúng tôi có chính sách khuyến khích như tăng lương, thưởng, bố trí nghỉ bù khi sản xuất thấp điểm nhằm động viên người lao động đi làm trong dịp lễ”, đại diện doanh nghiệp cho hay.