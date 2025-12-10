Công đoàn Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ V, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Sự kiện diễn ra trong bối cảnh hệ thống VDB đang nỗ lực hoàn thành mục tiêu cơ cấu lại đến năm 2027, hướng tới mô hình hoạt động hiện đại, minh bạch và hiệu quả hơn.

Hoàn thành nhiều nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2023 - 2025

Theo báo cáo tại đại hội, Công đoàn VDB đã đạt nhiều kết quả nổi bật trong giai đoạn 2023 - 2025. Tổ chức công đoàn đã tích cực tham gia vào quá trình cơ cấu lại hoạt động của hệ thống theo Quyết định 90/QĐ-TTg, đồng thời triển khai hiệu quả Nghị định 78/2023/NĐ-CP về tín dụng đầu tư của Nhà nước.

Toàn hệ thống đã thu hút hơn 100 dự án đăng ký vay vốn với tổng nhu cầu trên 100.000 tỷ đồng; trong đó, hơn 50 dự án được phê duyệt cho vay và ký hợp đồng tín dụng, giải ngân hơn 6.800 tỷ đồng cho các công trình hạ tầng trọng điểm, dự án năng lượng và an sinh xã hội.

Công tác thu hồi nợ gốc, lãi đều vượt kế hoạch; nợ xấu giảm mạnh. Chênh lệch thu - chi tài chính hằng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu, năm 2023 đạt 103% kế hoạch, năm 2024 đạt 111%.

Song song đó, Công đoàn VDB thực hiện tốt công tác bảo vệ quyền lợi người lao động, tham gia xây dựng các quy chế về lương, thưởng, phúc lợi; 100% đơn vị tổ chức Hội nghị Người lao động và đối thoại tại nơi làm việc. Công đoàn cũng kịp thời hỗ trợ đoàn viên và thân nhân gặp khó khăn.

Các phong trào thi đua như “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, cùng nhiều hoạt động văn hóa - thể thao đã được triển khai rộng khắp, thu hút đông đảo cán bộ tham gia.

Trong công tác an sinh xã hội, giai đoạn 2020 - 2025, VDB đã dành hơn 15 tỷ đồng cho các chương trình thiện nguyện, hỗ trợ chính sách và xây dựng nhà tình nghĩa, điểm trường vùng khó khăn.

100% người lao động trong hệ thống là đoàn viên công đoàn; 100% công đoàn cơ sở được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; hơn 80 đoàn viên ưu tú được giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp. Công đoàn VDB cũng vinh dự nhận Cờ thi đua của Công đoàn Viên chức Việt Nam trong hai năm 2023 - 2024.

Định hướng sáu nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2025 - 2030

Bước vào giai đoạn mới, Công đoàn VDB đặt ra 6 nhiệm vụ trọng tâm.

Thứ nhất, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp cho đoàn viên; quán triệt đầy đủ các nghị quyết, chính sách, quy định của Đảng, Nhà nước và VDB.

Thứ hai, đổi mới phương thức hoạt động, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, số hóa quản lý đoàn viên, tài chính, thi đua - khen thưởng; bám sát cơ sở, bám sát nhiệm vụ chính trị.

Thứ ba, chăm lo đời sống người lao động, kiến nghị cải thiện thu nhập, bảo đảm các chế độ BHXH, BHYT, BHTN; ưu tiên hỗ trợ cán bộ tại đơn vị tái cơ cấu hoặc vùng khó khăn.

Thứ tư, tổ chức các phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ chuyên môn, đẩy mạnh cải cách thủ tục, nâng cao chất lượng nghiệp vụ và hiện đại hóa công nghệ.

Thứ năm, tăng cường vai trò công đoàn trong xây dựng Đảng và văn hóa doanh nghiệp, tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thứ sáu, mở rộng các hoạt động xã hội, nâng cao trách nhiệm cộng đồng, phát triển các mô hình hỗ trợ bền vững, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục và y tế vùng khó khăn.

Với truyền thống đoàn kết, kỷ cương và tinh thần đổi mới, Công đoàn VDB kỳ vọng tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, đồng hành cùng toàn hệ thống hướng tới mục tiêu phát triển bền vững trong giai đoạn mới.

Thu Loan