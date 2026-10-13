Chiều 13/10, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã trực tiếp kiểm tra thực địa tiến độ thi công dự án kênh Tham Lương - Bến Cát - Rạch Nước Lên và dự án chống ngập do triều khu vực TPHCM.

Thủ tướng Lê Minh Hưng đã đến kiểm tra dự án xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương - Bến Cát - Rạch Nước Lên và dự án chống ngập do triều khu vực TPHCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu.

Dự án chống ngập do triều khu vực TPHCM giai đoạn 1 có tổng vốn đầu tư 10.000 tỷ đồng, thực hiện theo hình thức BT, do Tập đoàn Trung Nam làm chủ đầu tư. Đây là một trong những công trình thủy lợi quy mô lớn của thành phố, được thiết kế đồng bộ với hệ thống thoát nước đô thị nhằm kiểm soát triều và hạn chế ngập.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang kiểm tra thực địa Dự án Giải quyết ngập do triều khu vực TPHCM, có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu - Giai đoạn 1. Ảnh: Trung Nam

Dự án gồm 6 cống kiểm soát triều lớn, 2 cống nhỏ tại các cửa sông và khoảng 7km đê kè tại những khu vực xung yếu, kết hợp hệ thống bơm công suất lớn và hệ thống điều hành, quan trắc tự động.

Khởi công năm 2016, công trình dự kiến hoàn thành năm 2018 nhưng nhiều lần đình trệ do vướng mắc pháp lý và phương án thanh toán cho nhà đầu tư. Thời gian qua, các cấp có thẩm quyền đã ban hành nhiều chủ trương, cơ chế nhằm tháo gỡ khó khăn.

Đến nay, tiến độ tổng thể dự án đạt hơn 95%. Khoảng 1.500 nhân sự đang được huy động, quyết tâm đưa công trình về đích vào tháng 11 tới.

Thủ tướng Lê Minh Hưng nghe đơn vị thi công báo cáo tiến độ dự án. Ảnh: Trung Nam

Khi hoàn thành, dự án được kỳ vọng bảo vệ khu vực rộng khoảng 570km² với 6,5 triệu dân ở bờ hữu sông Sài Gòn và trung tâm TPHCM trước triều cường, đồng thời chủ động ứng phó biến đổi khí hậu. Công trình còn hỗ trợ điều tiết mực nước kênh rạch, cải thiện khả năng tiêu thoát nước, hạn chế xâm nhập mặn, chống sạt lở và cải thiện cảnh quan đô thị, đồng thời bảo đảm yêu cầu giao thông thủy nội địa.

Phạm vi hưởng lợi gồm nhiều phường trung tâm và phía Nam thành phố như Sài Gòn, Tân Định, Bến Thành, Cầu Ông Lãnh, Xóm Chiếu, Khánh Hội, Vĩnh Hội, Tân Thuận, Phú Thuận, Tân Mỹ, Tân Hưng, Chánh Hưng, Phú Định, Bình Đông cùng các xã Nhà Bè, Hiệp Phước, Tân Nhựt, Bình Chánh, Hưng Long và Bình Hưng.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tặng quà đơn vị thi công dự án chống ngập do triều khu vực TPHCM. Ảnh: Trung Nam

Đối với dự án kênh Tham Lương - Bến Cát - Rạch Nước Lên, công trình có tổng mức đầu tư khoảng 9.030 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương và địa phương, với tổng chiều dài tuyến kênh và giao thông dọc bờ kè hơn 63km. Đây là dự án cải tạo kênh có quy mô chiều dài lớn nhất thành phố.

Dự án hiện đạt khoảng 80% khối lượng thực hiện, giải ngân khoảng 75%. Các gói thầu xây lắp đang được triển khai đồng loạt, tập trung hoàn thiện đường giao thông, vỉa hè, kè bờ kênh và mặt đường. Đến nay, khoảng 62km kè đã hoàn thành, 48km đường giao thông dọc hai bên kênh được thông xe.

Chủ đầu tư đang tập trung tháo gỡ khó khăn, huy động nguồn lực để phấn đấu cơ bản hoàn thành các hạng mục thuộc phạm vi dự án được phê duyệt vào cuối năm nay.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang nghe báo cáo về dự án xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương - Bến Cát - Rạch Nước Lên. Ảnh: Nhật Bắc

Theo Bộ Tài chính, trong 9 tháng đầu năm, TPHCM giải ngân vốn đầu tư công đạt 75,5%, cao hơn mức bình quân cả nước là 62,9%. Thành phố đang tập trung nguồn lực cho các công trình, dự án trọng điểm nhằm thúc đẩy tiến độ giải ngân.

Trong bối cảnh dân số tăng nhanh, đô thị hóa mạnh và biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp, hệ thống hạ tầng kỹ thuật của TPHCM chịu áp lực ngày càng lớn, nhất là năng lực tiêu thoát nước và xử lý nước thải.

Giai đoạn 2026-2030, thành phố đặt mục tiêu giải quyết triệt để các điểm ngập đô thị, giảm 50% thiệt hại do ngập lụt, số hóa dữ liệu tại các điểm xung yếu. Đồng thời, TPHCM phấn đấu nâng tỷ lệ thu gom nước thải đô thị lên khoảng 80% và tỷ lệ nước thải được xử lý đạt quy chuẩn lên 40-45%.

Thủ tướng: Năm nay TPHCM dứt khoát phải xong dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng Thủ tướng cho biết đã cùng Bí thư Thành ủy TPHCM thống nhất phải có phương án xử lý dứt điểm các vướng mắc và trong năm nay dứt khoát phải xong dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng.