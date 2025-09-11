Nha khoa kỹ thuật số đang trở thành xu hướng trên toàn cầu. Việc ứng dụng công nghệ hiện đại giúp bác sĩ chẩn đoán chính xác, điều trị nhanh chóng, giảm thiểu rủi ro và nâng cao trải nghiệm của bệnh nhân. Tại Việt Nam, Nha khoa Phạm Dương tiên phong ứng dụng công nghệ Navigation DCarer, không chỉ là bước đột phá về mặt kỹ thuật, mà còn thể hiện tầm nhìn hội nhập với nha khoa quốc tế.

Công nghệ hỗ trợ đắc lực cho bác sĩ chẩn đoán và điều trị nhanh chóng, hiệu quả hơn

Implant - “tiêu chuẩn vàng” trong phục hồi răng mất

Cấy ghép implant từ lâu đã được xem là giải pháp tối ưu để thay thế răng mất. Tuy nhiên, để một ca implant thành công, yếu tố quan trọng hàng đầu là độ chính xác trong việc đặt trụ. Chỉ cần sai lệch vài độ hoặc vài milimet, hậu quả có thể dẫn đến viêm nhiễm, tổn thương thần kinh hoặc thất bại cấy ghép.

Theo TS.BS Phạm Dương Hiếu – Đại diện Nha khoa Phạm Dương, trước đây các bác sĩ thường dựa vào kinh nghiệm kết hợp với phim X-quang, CT Conebeam hoặc sử dụng máng hướng dẫn tĩnh để xác định vị trí implant.

“Máng hướng dẫn tĩnh giúp ích nhiều nhưng vẫn có hạn chế, bởi mọi tính toán đã được cố định từ trước. Khi vào thực tế, nếu gặp tình huống bất ngờ, bác sĩ không thể điều chỉnh ngay lập tức. Điều này đặc biệt khó khăn trong các ca cấy ghép toàn hàm hoặc vùng xương phức tạp”, BS. Hiếu cho biết. Theo BS. Hiếu, việc ứng dụng công nghệ hướng dẫn động Navigation DCarer mang ý nghĩa đột phá, mở ra một chuẩn mực mới trong cấy ghép implant tại Việt Nam.

Công nghệ Navigation DCarer - bước tiến của nha khoa kỹ thuật số

TS.BS Phạm Dương Hiếu cho biết, Navigation DCarer hoạt động dựa trên cơ chế “dẫn đường thời gian thực” (real-time navigation). Hệ thống được kết nối với hình ảnh 3D của bệnh nhân, từ đó hiển thị trực tiếp vị trí và hướng đi của mũi khoan trên màn hình khi cấy ghép. Bác sĩ có thể quan sát, điều chỉnh tức thì để đặt trụ implant chính xác đến từng độ và từng milimet.

Navigation DCarer kết nối hình ảnh 3D điều chỉnh trụ implant chính xác từng milimet

Theo TS.BS.Phạm Dương Hiếu, công nghệ này mang lại 3 ưu điểm nổi bật:

Độ chính xác - Bác sĩ có thể theo dõi trực tiếp đường khoan và vị trí implant trên màn hình, đảm bảo trụ được đặt đúng kế hoạch đã thiết lập từ đầu. Điều này đặc biệt quan trọng trong các ca phức tạp như cấy ghép toàn hàm.

Ít xâm lấn, phục hồi nhanh - Navigation DCarer hỗ trợ thực hiện các kỹ thuật không lật vạt, giúp giảm sưng đau, rút ngắn thời gian cấy ghép và mang lại sự thoải mái tối đa cho bệnh nhân.

An toàn - Hệ thống giúp bác sĩ tránh những cấu trúc giải phẫu quan trọng như xoang hàm, dây thần kinh, đồng thời hạn chế nguy cơ biến chứng và linh hoạt điều chỉnh ngay trong ca cấy ghép. Điều này vừa tăng độ chính xác, vừa giảm rủi ro đáng kể.

Nha khoa Phạm Dương tiên phong ứng dụng công nghệ Navigation DCarer tại Hà Nội

Ngay từ những ngày đầu thành lập, Nha khoa Phạm Dương luôn kiên định với triết lý: “Đặt trải nghiệm và sự an toàn của khách hàng lên hàng đầu”, bằng việc liên tục cập nhật công nghệ nha khoa tiên tiến nhằm mang lại kết quả điều trị tối ưu và bền vững.

Nha khoa Phạm Dương không ngừng hợp tác và nhận chuyển giao công nghệ quốc tế

TS.BS Hiếu cho biết, quyết định đầu tư vào công nghệ hướng dẫn động - thiết bị hiện đại với chi phí lớn và yêu cầu bác sĩ được đào tạo chuyên sâu - là minh chứng rõ ràng cho tầm nhìn dài hạn cũng như cam kết chất lượng của phòng khám.

“Ngày nay, bệnh nhân quan tâm không chỉ đến kết quả sau cùng, mà còn đến sự thoải mái trong suốt quá trình điều trị. Với implant, thành công được đánh giá ở cả hai khía cạnh: trụ tích hợp vững chắc và trải nghiệm nhẹ nhàng, ít đau, phục hồi nhanh, an toàn tối đa. Công nghệ Navigation DCarer đã giúp hiện thực hóa điều đó”, BS. Hiếu chia sẻ.

Công nghệ Navigation DCarer được chuyển giao và ứng dụng tại Nha khoa Phạm Dương

Ứng dụng Navigation DCarer, Nha khoa Phạm Dương trở thành một trong những cơ sở tiên phong tại Hà Nội triển khai công nghệ này trong cấy ghép implant. Đây là bước tiến quan trọng, vừa tạo lợi thế cạnh tranh, vừa góp phần nâng cao tiêu chuẩn điều trị và từng bước đưa nha khoa Việt Nam tiến gần hơn với chuẩn mực quốc tế.

Bích Đào