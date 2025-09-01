Trong nhiều năm qua, việc tiêu thụ thịt động vật thường bị gắn với nguy cơ tử vong cao hơn do ung thư và bệnh tim mạch, trong khi protein thực vật được ca ngợi nhờ lợi ích bảo vệ sức khỏe. Tuy nhiên, một nghiên cứu mới vừa được công bố đã đặt dấu hỏi lớn cho những quan niệm lâu nay.

Theo nghiên cứu đăng trên tạp chí Applied Physiology, Nutrition and Metabolism, ba nhà khoa học đến từ Canada và Mỹ đã phân tích tác động của protein động vật và thực vật đối với nguy cơ tử vong do ung thư, bệnh tim mạch và mọi nguyên nhân.

Điều gây bất ngờ là kết quả cho thấy không có mối liên hệ nào giữa việc ăn nhiều hay ít protein động vật hoặc thực vật với nguy cơ tử vong do bệnh tim hay tử vong nói chung. Thậm chí, nhóm nghiên cứu còn phát hiện “tác động bảo vệ nhỏ nhưng đáng kể” của protein động vật trong việc giảm nguy cơ tử vong do ung thư.

“Những phát hiện này trái ngược với một số nghiên cứu trước đây từng liên kết việc tiêu thụ protein động vật với nguy cơ tử vong cao hơn. Chúng tôi cũng không tìm thấy lợi ích giảm tỷ lệ tử vong khi tăng lượng protein thực vật”, các tác giả nhấn mạnh.

Ăn thịt điều độ và đúng cách đem lại lợi ích nhất định. Ảnh minh họa: Ban Mai

Trong các nghiên cứu trước đây, nguyên nhân khiến thịt động vật bị “điểm mặt” là do làm tăng mức một hormone gọi là IGF-1, vốn được cho liên quan đến nhiều loại ung thư. Tuy nhiên, các nhà khoa học lần này cho biết chưa đủ cơ sở để khẳng định mối quan hệ đó.

Nghiên cứu dựa trên dữ liệu khảo sát thực hiện trong giai đoạn 1988 - 1994, với những người từ 19 tuổi trở lên.

Tuy nhiên, nhóm tác giả cũng thừa nhận một số hạn chế và kêu gọi thực hiện thêm các nghiên cứu để đánh giá chính xác hơn tác động của protein đối với sức khỏe và tuổi thọ.

Protein động vật cung cấp nhiều dưỡng chất thiết yếu, trong đó có vitamin B12 - vi chất quan trọng khó tìm thấy trong thực vật. Tuy nhiên, các chuyên gia vẫn khuyến cáo không nên ăn quá nhiều thịt chế biến sẵn, bởi đây là nhóm thực phẩm chứa chất béo bão hòa và muối, dễ gây hại cho sức khỏe lâu dài.

Theo hướng dẫn Eatwell Guide của Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh, mỗi người không nên ăn quá 70g thịt chế biến sẵn mỗi ngày, bao gồm các loại như xúc xích và thịt xông khói.

Để giảm rủi ro, chuyên gia khuyên người dân lựa chọn thịt nạc, thịt gà bỏ da. Ngoài ra, bạn cũng nên hạn chế các sản phẩm làm từ thịt bọc bột hoặc trong bánh như bánh nhân thịt, xúc xích cuộn vì thường chứa nhiều chất béo và muối.

Nghiên cứu này không phủ nhận hoàn toàn những rủi ro tiềm ẩn từ việc ăn quá nhiều thịt, đặc biệt là thịt chế biến sẵn, nhưng đồng thời cho thấy thịt - khi tiêu thụ ở mức hợp lý - không làm tăng nguy cơ tử vong, thậm chí có thể mang lại lợi ích. Điều đó cho thấy chế độ ăn uống cân bằng, đa dạng vẫn là chìa khóa quan trọng nhất cho một sức khỏe tốt và tuổi thọ bền vững.