Thay vì tập trung vào các hoạt chất mạnh với mục tiêu cải thiện nhanh, JKLab hiệu ưu tiên công nghệ sinh học có khả năng đồng hành lâu dài với làn da, không đặt nặng yếu tố “hiệu quả tức thì”, mà hướng đến việc củng cố nền da, tăng khả năng phục hồi và duy trì trạng thái ổn định theo thời gian.

Công nghệ Peptide complex - nền tảng sinh học trong chăm sóc da

Peptide là các chuỗi axit amin ngắn, có vai trò truyền tín hiệu sinh học, tham gia vào quá trình tái tạo và duy trì cấu trúc da. Khi được kết hợp thành peptide complex, nhiều nhóm peptide khác nhau có thể hỗ trợ lẫn nhau, tác động đa tầng lên làn da, từ phục hồi hàng rào bảo vệ đến cải thiện kết cấu và độ săn chắc.

Công nghệ peptide complex trong sản phẩm chăm sóc da

Tại Hàn Quốc, peptide complex thường xuất hiện trong các sản phẩm chăm sóc da theo lộ trình, đặc biệt là những dòng hướng đến làn da nhạy cảm hoặc da đang trong giai đoạn phục hồi. Công nghệ này không tạo ra hiệu ứng nhanh chóng, nhưng giúp làn da thích nghi tốt hơn và cải thiện dần theo thời gian.

Ứng dụng peptide complex trong kem đêm Retin A và Active brightening ampoule của JKLab

Với Retin A cream, peptide complex đóng vai trò hỗ trợ nền da trong quá trình chăm sóc có sử dụng dẫn xuất retinoid. Thay vì chỉ tập trung vào cải thiện bề mặt da, công nghệ này giúp củng cố nền da và tăng khả năng dung nạp, từ đó phù hợp hơn với xu hướng sử dụng Retin A theo hướng nhẹ nhàng, có thể duy trì lâu dài tại nhà.

Công nghệ Peptide Complex trong bộ 3 Dược mỹ phẩm JKLAB

Trong sản phẩm Active brighteing Ampoule JKLab, peptide complex được kết hợp nhằm hỗ trợ phục hồi nền da, dưỡng da sáng khoẻ và bảo vệ da trong suốt quá trình sử dụng. Công nghệ này giúp tăng sinh collagen, hỗ trợ phục hồi biểu bì, hạn chế nếp nhăn và dẫn hoạt chất thông minh: thẩm thấu sâu, không kích ứng, tác động đa tầng.

Bên cạnh đó, các sản phẩm chăm sóc da nhà JKLab kết hợp cùng rất nhiều hoạt chất đặc biệt. Như bộ ba ức chế sắc tố thế hệ mới (Triple Bright Complex): Niacinamide, Arbutin, Kojic Acid; đây là các thành phần hỗ trợ làm trắng da. Bộ đôi hoạt chất quen thuộc trong “phục hồi” Glutathione và Cam thảo giúp bảo vệ và tái tạo đa tầng, được xem là “lá chắn” hạn chế lão hoá sớm.

Bộ 3 sản phẩm dược mỹ phẩm JKLab

Việc ứng dụng công nghệ peptide complex trong các sản phẩm kem dưỡng Retin A và Ampoule của JKLab cho thấy cách tiếp cận dựa trên nền tảng sinh học, đồng thời phù hợp với thói quen chăm sóc da hiện đại, tại nhà của phụ nữ.

(Nguồn: Công ty TNHH JK Beuty Korea)