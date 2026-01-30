Chính phủ quyết nghị đồng ý công nhận liệt sĩ và cấp Bằng "Tổ quốc ghi công" đối với 49 trường hợp hy sinh trong kháng chiến khi làm nhiệm vụ bí mật của lực lượng Biệt động Quân khu Sài Gòn - Gia Định theo đề nghị của Bộ Nội vụ (trường hợp đặc biệt khi chưa bảo đảm điều kiện quy định tại Điều 72 Nghị định số 131/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng); không áp dụng đối với các trường hợp khác.

Chính phủ giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với UBND TPHCM và các bộ, cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện.

Lễ dâng hương hoa tưởng nhớ và làm giỗ chung cho các chiến sĩ Biệt động Sài Gòn - Gia Định hy sinh. Ảnh: Đào Phương

Sáng 4/1, tại Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM, Thành ủy, UBND TPHCM phối hợp với Bộ Tư lệnh TP và Câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến Khối Vũ trang - Biệt động Quân khu Sài Gòn - Gia Định long trọng tổ chức lễ khánh thành bia tưởng niệm cán bộ, chiến sĩ Biệt động Sài Gòn - Gia Định anh dũng hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.

Công trình bia tưởng niệm được Thành ủy, UBND TPHCM chỉ đạo thực hiện, khởi công xây dựng ngày 3/2/2025 tại Nghĩa trang liệt sĩ TPHCM (phường Long Bình).

Lực lượng Biệt động Sài Gòn - Gia Định phát triển mạnh mẽ trong thời kỳ “chiến tranh cục bộ” (1965-1968). Những trận đánh chớp nhoáng, táo bạo của họ từng là nỗi kinh hoàng của quân thù.

Trong sự kiện Tết Mậu Thân 1968, lực lượng Biệt động Sài Gòn - Gia Định chia làm 5 cánh, vào 2 giờ mùng 2 Tết nguyên đán (tức ngày 31/1/1968), đã thực hiện một số trận đánh tại Dinh Độc Lập, Đại sứ quán Mỹ, Bộ Tư lệnh Hải quân, Bộ Tổng tham mưu, Tổng nha Cảnh sát, Biệt khu Thủ Đô, Đài phát thanh, Sân bay Tân Sơn Nhất..., làm rung chuyển Sài Gòn và dư luận thế giới.