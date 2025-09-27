Chiều 27/9, trao đổi với PV VietNamNet, một lãnh đạo UBND xã Lục Yên xác nhận, vụ việc trên xảy ra vào khoảng 8h30 cùng ngày.

Vào thời điểm trên, anh Đ.V.T. quê xã Than Uyên, tỉnh Lai Châu đang thực hiện nhiệm vụ thi công cột 156 thì bị rơi từ độ cao khoảng 30m xuống mặt đất dẫn đến tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn tại vị trí cột 156 khiến anh T. tử vong. Ảnh: VĐ

Theo nhận định ban đầu, nguyên nhân anh T. bị rơi là do sứ thủy tinh vỡ làm tụt, đứt dây an toàn.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, các lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Đây là vụ công nhân tử vong thứ 2 liên tiếp trong 1 tháng nay tại dự án đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên.

Trước đó vào ngày 8/9, tại vị trí cột 129, thôn Bản Muối, xã Lâm Thượng xảy ra sự cố gãy cột điện khiến anh L.V.C (43 tuổi, trú tỉnh Điện Biên) tử vong.