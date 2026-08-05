Lúc 22h ngày 4/8, máy móc bắt đầu được huy động thi công đào đất để phục vụ việc hạ ngầm cáp.

Đơn vị thi công bố trí người cảnh giới để chỉ dẫn phương tiện, hạn chế xe tải nặng lưu thông trên phố Phúc La theo hướng đi Văn Khê.

Một phần đường cũng được rào chắn từ xa để phục vụ thi công.

Công nhân hàn các đoạn ống để phục vụ thi công cáp ngầm.

Đại diện đơn vị thi công cho biết, đêm 4/8 là buổi đầu tiên triển khai hạng mục trên. Việc thi công hằng ngày sẽ diễn ra từ 22h đến 5h hôm sau.

“Mỗi đêm, chúng tôi chỉ thi công được khoảng 20m đường, sau đó lấp hoàn trả mặt đường để phục vụ giao thông”, đại diện đơn vị thi công nói.

Trước đó, vào các đêm 1,2/8, các đơn vị khác đã cắt tỉa cây xanh tại khu vực nút giao này.

Hàng cây xanh hai bên đường đã được cắt tỉa gọn, sẵn sàng chuyển đến nơi khác để bàn giao mặt bằng thi công dự án.

Dự án đường bao quanh Khu tưởng niệm danh nhân Chu Văn An được triển khai theo hình thức BT (xây dựng - chuyển giao), gồm hai tuyến chính. Trong đó, tuyến số 1 - đường Phạm Tu dài hơn 2,5km, có mặt cắt ngang rộng 53,5m, được thông xe từ năm 2019. Con đường đóng vai trò là trục giao thông quan trọng, kết nối trực tiếp từ vành đai 3 - đường 70 - đường trục phía Nam thành phố. Suốt 6 năm qua, phần lớn các hạng mục của dự án đã hoàn thành và đưa vào khai thác. Tuy nhiên, riêng hợp phần nút giao cuối tuyến có tổng mức đầu tư gần 786 tỷ đồng phải dừng thi công từ năm 2018 do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng. Cuối tháng 4 vừa qua, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã đi kiểm tra thực địa và ấn định rõ các mốc thời gian liên quan đến tiến độ dự án. Cầu vượt tại nút giao Phạm Tu – đường 70 dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối năm 2026.