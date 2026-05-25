Dự án đầu tư đường giao thông bao quanh khu tưởng niệm danh nhân Chu Văn An (Dự án) có tổng mức đầu tư hơn 1.921 tỷ đồng, được thực hiện theo hình thức BT (xây dựng - chuyển giao).

Dự án gồm hai tuyến chính: tuyến số 1 dài hơn 2,5km, mặt đường rộng 53,5m; tuyến số 5 dài hơn 1,1km, rộng 20,5m.

Hiện trạng giải phóng mặt bằng nút giao nhìn từ trên cao.

Trong đó, riêng hạng mục nút giao Phạm Tu - đường 70 (thuộc 3 phường Hà Đông, Kiến Hưng, Thanh Liệt) có mức đầu tư gần 786 tỷ đồng.

Dự án khởi công năm 2014, đã đưa vào khai thác sử dụng từ năm 2019, tuyến 1 thông xe với đường 70 từ tháng 1/2020.

Riêng nút giao Phạm Tu - đường 70 được phê duyệt từ tháng 6/2017 nhưng phải tạm dừng thi công từ năm 2018 do vướng mắc về mặt bằng, khiến khu vực thường xuyên ùn tắc giao thông.

Sau gần một thập kỷ dang dở, nút giao Phạm Tu - đường 70 đã được gấp rút giải phóng mặt bằng để triển khai thi công.

Ghi nhận của phóng viên chiều 24/5, tại khu vực đường Phạm Tu, chỉ còn một ngôi nhà chưa hoàn tất việc tháo dỡ.

Người dân thường xuyên lưu thông qua nút giao bày tỏ hy vọng công trình sẽ được thi công đúng tiến độ, qua đó chấm dứt tình trạng ùn tắc kéo dài nhiều năm qua.

Cũng theo ghi nhận, nhiều máy móc, thiết bị hạng nặng như cẩu và máy khoan nhồi đã được tập kết tại công trường. Công nhân cũng đang tiến hành lắp đặt để sẵn sàng thi công.

Sau khi có mặt bằng "sạch", chủ đầu tư, nhà thầu khẩn trương tổ chức thi công; phối hợp với các đơn vị liên quan để xử lý hệ thống hạ tầng kỹ thuật, trong đó có các tuyến điện cao thế 110kV, 220kV.

Mục tiêu đặt ra là hoàn thành toàn bộ nút giao trước ngày 31/12/2026.