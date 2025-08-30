Từ chuyến hành quân xuyên Việt đến cơ duyên với bồ câu đua

Ở tuổi 24, Bùi Đình Thức (quê Hải Phòng) không nghĩ mình sẽ gắn bó với những “đồng chí khối lông vũ” là đàn bồ câu đua. Cơ duyên đến bất ngờ trong chuyến hành quân xuyên Việt năm 2024. Khi dừng chân ở Long An, điểm cuối của miền Tây, Thức gặp anh Nguyễn Văn Thuận, người đã có hơn 13 năm nuôi bồ câu đua.

Bùi Đình Thức (quê Hải Phòng) công phu huấn luyện đàn bồ câu đua tung cánh trong Đại lễ 2/9.

Anh Thuận dẫn Thức về nhà, giới thiệu về đàn chim mà anh gắn bó bấy lâu. Lần đầu tiên thấy bồ câu đua, Thức vừa ngạc nhiên vừa thích thú. Hôm chia tay miền Tây, anh Thuận tặng Thức 4 lồng chim để thả tại tượng đài Chiến thắng Long An. Vài ngày sau, đúng dịp kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, Thức tiếp tục được mượn bồ câu để thả ngay trước cổng Dinh Độc Lập.

“Từ những kỷ niệm đặc biệt đó, em với anh Thuận gắn bó, cùng chia sẻ niềm đam mê bồ câu đua”, Thức kể. Từ chỗ chỉ biết đến loài chim bồ câu như biểu tượng của hòa bình, Thức hiểu thêm rằng bồ câu đua rất thông minh, bền bỉ và có khả năng định vị kỳ diệu.

Niềm đam mê ấy càng lớn hơn khi hai anh em được chọn tham gia phục vụ các kỳ đại lễ. Ở A50, dù đàn chim được cấp phép thả trong lễ diễu binh nhưng do thủ tục gấp gáp, nên Thức và anh Thuận đành đứng ngoài, vừa tiếc nuối, vừa tự hào.

Dịp A80 - kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, cơ hội lại đến. Lần này, anh Thuận từ trong Nam phụ trách chuyển chim ra, còn Thức ở ngoài Bắc lo chuồng trại, đón chim từ ga tàu, chăm sóc, tập luyện. “Cảm giác vừa hồi hộp, vừa tự hào. Dù chỉ góp phần nhỏ bé, nhưng em thấy như mình đang thực hiện một sứ mệnh”, Thức tâm sự.

Công phu huấn luyện giữa những ngày mưa bão

Để chuẩn bị cho đại lễ, gần 800 con bồ câu đua được huy động. Điểm đặc biệt là nhiều con được gắn kiềng in quốc kỳ Việt Nam, ngày 02/09/2025 và mã số nhận dạng. Huấn luyện cho đại lễ cũng khác hẳn so với thi đấu: không đặt nặng tốc độ mà chú trọng tính đồng loạt, kỷ luật, ổn định tâm lý để tạo khoảnh khắc đẹp nhất khi 800 chú chim bồ câu cùng tung cánh.

Nhiều chú chim được gắn kiềng in quốc kỳ Việt Nam, ngày 02/09/2025 và mã số nhận dạng.

Thức chia sẻ: “Khó khăn nhất là thời tiết. Chim ra Hà Nội đúng đợt mưa bão, dễ nhiễm lạnh. Em và anh Thuận phải liên tục gia cố chuồng, may mắn sau này mượn được một kho để đàn chim ở tạm”. Ngoài ra, quỹ thời gian quá gấp khiến việc tập luyện phải đẩy nhanh. Không tránh khỏi thất thoát khi có chim bay lạc trong những lần thả thử đầu tiên.

Gần 800 con bồ câu đua được huấn luyện riêng cho Đại lễ 2/9.

Chế độ ăn cũng được điều chỉnh để đảm bảo sức khỏe cho đàn chim. Nếu ở nhà, chim được bổ sung tới 18 loại hạt, thì khi ra Bắc khẩu phần được giản lược, chủ yếu thóc ngâm buổi sáng, cám trộn ngô buổi chiều. Chuồng nuôi phải khô ráo, có ánh nắng, tránh gió lùa.

Điều thú vị, nhiều “vận động viên” bồ câu đua trong đàn được anh Thuận và Thức đặt tên. Có con mang cái tên đầy chất kiếm hiêp như Bạch Nhãn Hoàng Tử, có con nhỏ nhắn xinh xắn thì được gọi là bé Mai, bé Đào… Tên gọi không chỉ để dễ nhận diện, mà còn là cách người nuôi gửi gắm tình cảm, như đang coi đàn chim là những người bạn đồng hành.

Chế độ ăn cũng được điều chỉnh để đảm bảo sức khỏe cho đàn chim.

“Mỗi lần huấn luyện hay thả tập, nghe tiếng vỗ cánh rồi thấy những ‘đồng chí’ thân quen quay về chuồng, em có cảm giác như đón bạn bè trở về sau một chuyến đi xa. Đó là niềm vui rất khó tả”, Thức chia sẻ.

Có những “chiến binh khối lông vũ” đã từng bay hàng trăm cây số để rồi vẫn tìm về đúng chuồng. Sự bền bỉ và khả năng định vị đáng kinh ngạc ấy khiến Thức ngày càng thêm trân trọng loài chim này.

Có những “chiến binh khối lông vũ” đã từng bay hàng trăm cây số để rồi vẫn tìm về đúng chuồng.

Ngày Thức bắt đầu nuôi bồ câu đua, gia đình và bạn bè không khỏi ngạc nhiên. Một chàng trai trẻ, chưa từng có kinh nghiệm, bỗng nhận trách nhiệm trông coi cả đàn bồ câu phục vụ quốc lễ, nghe qua tưởng như chuyện đùa. Nhưng khi biết rõ ý nghĩa, biết rằng đàn chim ấy sẽ tung cánh trong lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, ai cũng ủng hộ và tự hào.

“Bố mẹ em bảo, tuổi trẻ mà được tham gia chuẩn bị cho một sự kiện trọng đại của đất nước là may mắn lớn. Cả nhà động viên em cố gắng hết sức, coi như vừa rèn luyện bản thân, vừa góp một phần nhỏ vào công việc chung”, Thức kể.

Không ít bạn bè cũng tìm đến chuồng chim, tò mò ngắm nhìn, thậm chí tình nguyện giúp Thức cho chim ăn, dọn chuồng. Từ đó, bồ câu đua không chỉ là sở thích của riêng Thức và anh Thuận, mà dần trở thành niềm tự hào chung trong cộng đồng nhỏ bé quanh mình.

Kỷ niệm khó quên nhất của Thức trong những ngày đầu chăm chim ở Hà Nội là lúc trời ngớt mưa, nắng rọi vào chuồng, đàn chim đồng loạt rủ nhau ra phơi nắng. “Em nhớ mãi khoảnh khắc ấy. Sau bao ngày lo lắng, lúc đó em thấy nhẹ nhõm, như được đàn chim báo tin rằng mọi thứ đã vào guồng”, Thức xúc động.

Với Thức, việc nuôi, chăm sóc, huấn luyện bồ câu không chỉ là công việc tình nguyện. Đó còn là trách nhiệm, một “sứ mệnh đặc biệt”.

Nếu năm 2024, chuyến hành quân xuyên Việt giúp Thức tri ân quá khứ, thì năm nay, việc đồng hành cùng đàn bồ câu bay trên bầu trời Ba Đình chính là lời chào mừng hiện tại. “Những cánh chim trắng ấy là biểu tượng hòa bình, đoàn kết, trường tồn và cũng là lời chúc mừng sinh nhật lần thứ 80 của Tổ quốc”, Thức nói.