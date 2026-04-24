Cùng tham dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo TP Hà Nội, các xã, đại biểu người có uy tín trong đồng bào DTTS của thành phố.

Thứ trưởng Nguyễn Hải Trung và các đại biểu tham quan gian triển lãm của đồng bào các DTTS tại buổi lễ

Nhiều dấu ấn quan trọng

Phát biểu khai mạc, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo TP Hà Nội Nguyễn Sỹ Trường đã ôn lại chặng đường 80 năm của ngành, khẳng định dấu mốc từ Sắc lệnh số 58 năm 1946 của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đặt nền tảng cho công tác dân tộc.

Theo ông Nguyễn Sỹ Trường, tại địa bàn Hà Tây trước đây có đông đồng bào dân tộc sinh sống nên công tác dân tộc, tôn giáo đã sớm được triển khai và tích lũy nhiều kinh nghiệm. Năm 1992, Ban Tôn giáo tỉnh Hà Tây được thành lập; đến năm 2003, được kiện toàn thành Ban Tôn giáo và Dân tộc. Giai đoạn này, Ban tập trung nắm bắt cơ sở, triển khai các chính sách định canh, định cư, hỗ trợ sản xuất cho đồng bào vùng núi.

Các đại biểu tham dự buổi lễ

Sau khi mở rộng địa giới hành chính, năm 2008, Ban Dân tộc TP Hà Nội được thành lập. Từ đó đến nay, công tác dân tộc không ngừng được củng cố, nhiều cơ chế, chính sách được triển khai hiệu quả, hạ tầng được cải thiện, đời sống đồng bào nâng lên rõ rệt. Thành phố đã hoàn thành mục tiêu giảm nghèo đa chiều vào năm 2024, tạo nền tảng cho phát triển bền vững vùng DTTS.

“Trong gần hai thập kỷ qua, Ban Dân tộc Thành phố đã chủ động nghiên cứu, đề xuất và tham mưu ban hành nhiều cơ chế, chính sách phù hợp với đặc thù địa bàn, đưa chủ trương của Đảng và Nhà nước vào thực tiễn”, ông Nguyễn Sỹ Trường nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Sỹ Trường, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo Hà Nội phát biểu khai mạc buổi lễ

Theo ông Nguyễn Sỹ Trường, những kết quả này có được từ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực của đồng bào và đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc qua các thời kỳ.

Từ ngày 1/3/2025, Sở Dân tộc và Tôn giáo Hà Nội được thành lập trên cơ sở hợp nhất chức năng quản lý nhà nước về dân tộc và tôn giáo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới. Ông Nguyễn Sỹ Trường cho biết, thời gian tới, ngành sẽ tiếp tục đổi mới tư duy, nâng cao năng lực, góp phần xây dựng lĩnh vực dân tộc, tôn giáo trở thành trụ cột quản trị xã hội hiện đại.

Phát huy vai trò trong giai đoạn mới

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn ghi nhận, biểu dương những kết quả của ngành, đồng thời nhấn mạnh công tác dân tộc, tôn giáo có vai trò quan trọng trong giữ vững ổn định xã hội, củng cố khối đại đoàn kết và tạo nền tảng cho phát triển Thủ đô.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn phát biểu tại buổi lễ

Theo ông Dương Đức Tuấn, thời gian qua, thành phố đã ban hành nhiều chính sách thiết thực, hỗ trợ người có uy tín, đầu tư vùng đồng bào DTTS và miền núi, bảo đảm an sinh xã hội và quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo. Công tác dân tộc, tôn giáo cũng đang chuyển mạnh theo hướng hiện đại, gần dân, gắn với chuyển đổi số và nâng cao hiệu quả phục vụ nhân dân.

Đồng thời, Hà Nội triển khai hiệu quả các chương trình đầu tư vùng DTTS và miền núi, hoàn thành và vượt chỉ tiêu Chương trình MTQG giai đoạn 2021–2025, nâng cao đời sống người dân, bảo đảm an sinh, phát huy vai trò người có uy tín. Trong lĩnh vực tôn giáo, thành phố luôn bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tạo điều kiện để các tổ chức tôn giáo hoạt động đúng pháp luật, đồng hành cùng đất nước.

Lãnh đạo TP Hà Nội trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho lãnh đạo Sở Dân tộc và Tôn giáo

Đánh giá cao vai trò tham mưu của Sở Dân tộc và Tôn giáo Hà Nội, ông Dương Đức Tuấn cho biết, trong điều kiện bộ máy mới, ngành đã nhanh chóng ổn định tổ chức, bám sát cơ sở, góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội.

Theo ông Dương Đức Tuấn, điểm nhấn công tác dân tộc, tôn giáo của Hà Nội không chỉ dừng lại ở việc thực hiện chính sách, mà đang từng bước chuyển mạnh theo hướng quản lý hiện đại, gần dân, sát cơ sở và lấy hiệu quả phục vụ nhân dân làm thước đo.

Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Hải Trung trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác dân tộc

Sở đã chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường phối hợp liên thông giữa các cấp, các ngành; đồng thời đang tích cực chuẩn bị Festival Dân tộc - Tôn giáo Thủ đô lần thứ nhất năm 2026. Đây không chỉ là một sự kiện văn hóa, mà còn là dịp lan tỏa thông điệp về sự đa dạng, hòa hợp, đoàn kết và phát triển của Thủ đô Hà Nội trong thời kỳ mới.

Trước yêu cầu mới của mô hình chính quyền hai cấp, thay mặt lãnh đạo TP Hà Nội, ông Dương Đức Tuấn đề nghị Sở Dân tộc và Tôn giáo tiếp tục triển khai hiệu quả chủ trương, chính sách; gắn công tác dân tộc, tôn giáo với mục tiêu phát triển bền vững; chăm lo đời sống đồng bào; phát huy vai trò người có uy tín; nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước và xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực, bản lĩnh; đồng thời đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số.

Lãnh đạo TP Hà Nội trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác dân tộc, tôn giáo

Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Dân tộc và Tôn giáo, UBND TP Hà Nội khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong công tác dân tộc.