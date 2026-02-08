Điểm đến đầu tiên là gia đình ông Bùi Quang Đối (phường Gò Vấp), tròn 100 tuổi, đảng viên 75 năm tuổi Đảng, người có công với cách mạng. Tại đây, ông Nguyễn Văn Đồng, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo TPHCM, Trưởng đoàn công tác, đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, bày tỏ sự trân trọng và lòng tri ân sâu sắc trước những đóng góp bền bỉ, to lớn của ông đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Thay mặt lãnh đạo Thành phố, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo TPHCM gửi lời chúc ông Bùi Quang Đối cùng gia đình đón Tết Nguyên đán đầm ấm, an vui, mạnh khỏe, trường thọ, tiếp tục là tấm gương sáng về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng cho thế hệ trẻ noi theo; đồng thời đề nghị chính quyền địa phương thường xuyên quan tâm, chăm lo tốt hơn nữa đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn.

Sau khi thăm gia đình chính sách, Đoàn công tác đến thăm Lữ đoàn Phòng không 77, Quân khu 7. Tiếp đoàn, Đại tá Nguyễn Đức Phong - Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 77 cho biết, đơn vị đã quán triệt nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh sẵn sàng chiến đấu; duy trì đầy đủ lực lượng, phương tiện trực Tết, bảo đảm không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Sau đó, Đoàn công tác đến thăm, chúc Tết Trường Đại học Trần Đại Nghĩa (trực thuộc Tổng cục Kỹ thuật - Bộ Quốc phòng). Ông Nguyễn Văn Đồng gửi lời chúc mừng Đảng, mừng Xuân, chúc cán bộ, giảng viên, học viên nhà trường sức khỏe, đoàn kết, hoàn thành tốt nhiệm vụ, đồng thời ghi nhận những đóng góp của nhà trường trong công tác đào tạo, xây dựng lực lượng vũ trang khu vực phía Nam.

Cũng trong buổi sáng cùng ngày, Đoàn đã đến thăm Trung tâm Công tác xã hội – Giáo dục dạy nghề Thiếu niên TP.HCM, đơn vị chuyên tiếp nhận, quản lý, giáo dục, dạy nghề và hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng cho thanh thiếu niên có hoàn cảnh đặc biệt, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật.

Thời gian qua, Trung tâm đã nỗ lực đổi mới nội dung giáo dục, kết hợp giữa dạy văn hóa, giáo dục kỹ năng sống và đào tạo nghề, góp phần giúp các em ổn định tâm lý, định hướng tương lai và từng bước hòa nhập xã hội.

Đoàn cũng đến thăm Trung tâm Nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Gò Vấp, nơi đang trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em mồ côi, trẻ bị bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Tại các điểm đến, Đoàn thăm hỏi tình hình hoạt động, động viên cán bộ, người lao động, đồng thời gửi lời chúc Tết, ghi nhận những nỗ lực của các đơn vị trong công tác an sinh xã hội, bảo vệ và chăm sóc trẻ em, giáo dục - đào tạo và chăm lo thế hệ trẻ.

Chuyến thăm, chúc Tết của Đoàn công tác thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo TPHCM đối với người có công, lực lượng vũ trang và các cơ sở xã hội; qua đó góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, để Thành phố đón một mùa Xuân an toàn, nghĩa tình và bình yên.