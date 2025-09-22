Đại tá Đậu Trọng Quang, Phó cục trưởng Cục Tổ chức (Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam) cho biết đại hội là dấu mốc đặc biệt quan trọng trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.

Nhiệm vụ của đại hội là tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020-2025 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo nhiệm kỳ 2025-2030; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện của Trung ương trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng; bầu đoàn đại biểu Đảng bộ Quân đội dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng.

Các văn kiện trình đại hội gồm báo cáo chính trị của Quân ủy Trung ương, báo cáo kiểm điểm của Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025, dự thảo nghị quyết đại hội, dự thảo chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội, dự thảo quy chế làm việc của đại hội, dự thảo chương trình làm việc của đại hội.

Ảnh: Minh Nhật

Theo Đại tá Đậu Trọng Quang, công tác chuẩn bị cho đại hội được tiến hành chặt chẽ, đúng theo chỉ đạo của Trung ương và sát với thực tiễn của Quân đội.

"Mọi công tác chuẩn bị được bảo đảm một cách toàn diện, bài bản, chặt chẽ, đúng theo quy định, nhất là về chuẩn bị văn kiện và nhân sự" - Đại tá Đậu Trọng Quang nêu rõ.

Với văn kiện đại hội, Phó cục trưởng cho biết văn kiện được xây dựng bảo đảm công phu, khoa học và có sự tham gia góp ý của tất cả các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trong toàn quân. Văn kiện phản ánh được kết quả, bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thiết thực, khả thi trong nhiệm kỳ tới.

Văn kiện đã được thông qua Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương, Quân ủy Trung ương và báo cáo Bộ Chính trị thông qua theo đúng quy định.

Đại tá Đậu Trọng Quang cũng khẳng định nhân sự được chuẩn bị kỹ lưỡng, bảo đảm tiêu chuẩn, cơ cấu, đúng nguyên tắc, quy trình và coi trọng chất lượng; có tính kế thừa, phát triển, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đại hội dự kiến diễn ra từ chiều 29/9 đến sáng 2/10, gồm phiên trù bị trong ngày 29/9, phiên chính thức 2,5 ngày (khai mạc vào sáng 30/9 và bế mạc vào 2/10).

Có 450 đại biểu tham dự Đại hội, gồm 20 đại biểu đương nhiên và 430 đại biểu được bầu từ đại hội của 56 đảng bộ trực thuộc Quân ủy Trung ương. Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương sẽ tham dự.

Tại trụ sở Bộ Quốc phòng trong những ngày diễn ra Đại hội sẽ trưng bày hình ảnh, tài liệu, hiện vật về công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, cứu hộ, cứu nạn của Quân đội; sản phẩm tiêu biểu của Tổng cục Công nghiệp quốc phòng, các doanh nghiệp quân đội. Đặc biệt, tại đây sẽ trưng bày vũ khí, trang bị của Tổng cục Công nghiệp quốc phòng và Viettel.

Trước khi diễn ra đại hội, trên mạng xã hội đã xuất hiện những thông tin chống phá, xuyên tạc về Quân đội, công tác nhân sự. Đại diện Phòng Tuyên truyền, cổ động (Cục Tuyên huấn) cho biết công tác nhân sự là nội dung tuyệt mật, tối mật, không thể có nội dung xuất hiện ra bên ngoài. Các thế lực lợi dụng thông tin từ nhiệm kỳ của đại hội trước để thêu dệt, cắt ghép, lồng ghép nhằm chống phá nhằm hạ uy tín lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Quân đội...

Trước tình hình đó, Cục Tuyên huấn đã tham mưu, đề xuất các biện pháp sẵn sàng chiến đấu bảo vệ đại hội, chỉ đạo các cơ quan báo chí quân đội viết bài đấu tranh, phản bác; đưa thông tin tích cực làm dòng chủ lưu đấu tranh với tin bài chống phá.