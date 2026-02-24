Diễn ra trong không khí những ngày đầu Xuân Bính Ngọ 2026, cuộc hội ngộ thể hiện sự trân trọng và tiếp nối những tình cảm tốt đẹp được vun đắp trong chuyến thăm Vương quốc Anh của Tổng Bí thư Tô Lâm tháng 10/2025.

Công tước và phu nhân ấn tượng với bức tượng Quan âm nghìn mắt, nghìn tay

Công tước và phu nhân chiêm ngưỡng pho tượng Hoàng hậu Trịnh Thị Ngọc Trúc

Phu nhân Ngô Phương Ly bày tỏ vui mừng được chào đón Công tước và phu nhân thăm Việt Nam, nhấn mạnh ý nghĩa của giao lưu văn hóa trong củng cố nền tảng quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai quốc gia.

Việc lựa chọn Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam - nơi lưu giữ hơn 21.000 tác phẩm nghệ thuật tiêu biểu, trong đó có nhiều bảo vật quốc gia - làm địa điểm gặp gỡ mang thông điệp sâu sắc về sự trân trọng di sản và khát vọng đối thoại văn hóa. Phu nhân Ngô Phương Ly tin tưởng chuyến thăm đầu tiên tới Việt Nam sẽ để lại những ấn tượng sâu đậm đối với Công tước và phu nhân, mở ra nhiều cơ hội giao lưu, hợp tác văn hóa.

Bày tỏ cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, Công tước và phu nhân chia sẻ sự quan tâm đặc biệt tới nghệ thuật và di sản các quốc gia, mong muốn tìm hiểu sâu hơn về bề dày văn hóa và bản sắc sáng tạo của Việt Nam.

Công tước và phu nhân xem bức tranh Em Thúy của danh họa Trần Văn Cẩn và thưởng thức bản nhạc Little Thúy's Minuet

Công tước và phu nhân xem bộ bình phong của danh họa Nguyễn Gia Trí

Trong không gian trưng bày của bảo tàng, Công tước và Phu nhân đã được tham quan các bộ sưu tập mỹ thuật qua các thời kỳ lịch sử, chiêm ngưỡng nhiều hiện vật được công nhận là bảo vật quốc gia như tượng Quan Âm nghìn mắt nghìn tay (chùa Bút Tháp), tượng Hoàng hậu Trịnh Thị Ngọc Trúc (đầu thế kỷ 17), cánh cửa chạm rồng (chùa Keo) và bộ bình phong của danh họa Nguyễn Gia Trí.

Chia sẻ về những giá trị độc đáo của mỹ thuật Việt Nam, phu nhân Ngô Phương Ly nhấn mạnh nghệ thuật là ngôn ngữ không biên giới, giúp các dân tộc xích lại gần nhau hơn. Nếu hội họa Anh quốc chinh phục thế giới bằng vẻ đẹp cổ điển và chiều sâu lịch sử, thì mỹ thuật Việt Nam là sự hòa quyện tinh tế giữa chiều sâu nội tâm và sắc màu rực rỡ của thiên nhiên nhiệt đới.

Công tước và phu nhân bày tỏ ấn tượng trước sự phong phú về chất liệu và kỹ thuật, đặc biệt quan tâm tới nghệ thuật sơn mài - loại hình được tiếp biến sáng tạo, kết tinh tinh hoa truyền thống và tinh thần đổi mới của người Việt.

Phu nhân Ngô Phương Ly giới thiệu về các bức tranh về ngựa

Công tước xứ Richmond và phu nhân tìm hiểu về in tranh dân gian

Rời không gian trưng bày hiện vật, phu nhân Ngô Phương Ly và Công tước cùng phu nhân tham quan triển lãm mang chủ đề “Ngựa trong nghệ thuật tạo hình”, giới thiệu 60 tác phẩm tiêu biểu thể hiện hình tượng ngựa qua nhiều chất liệu khác nhau. Triển lãm quy tụ các sáng tác của những nghệ sĩ tên tuổi như Nguyễn Tư Nghiêm, Ngô Mạnh Lân, Trần Khánh Chương, Tô Ngọc Vân và Bùi Xuân Phái. Nhân dịp năm Bính Ngọ, hình tượng ngựa - biểu trưng cho khát vọng vươn xa, bền bỉ và hội nhập càng mang ý nghĩa kết nối và phát triển.

Cũng trong khuôn khổ chương trình, phu nhân Ngô Phương Ly và Công tước cùng phu nhân thưởng thức các tiết mục đặc sắc do nghệ sĩ của Nhà hát Múa rối nước Việt Nam biểu diễn. Trước loại hình nghệ thuật dân gian độc đáo này, Công tước bày tỏ sự thích thú và mong muốn tìm hiểu sâu hơn.

Công tước xứ Richmond và phu nhân nghe giới thiệu về nghệ thuật múa rối nước

Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Công tước xứ Richmond và phu nhân thưởng thức biểu diễn nghệ thuật

Phu nhân Ngô Phương Ly bày tỏ hy vọng múa rối nước Việt Nam sẽ sớm được giới thiệu tại các chương trình, lễ hội văn hóa ở Vương quốc Anh, qua đó góp phần đưa văn hóa Việt Nam đến gần hơn với công chúng quốc tế.

Nhân dịp đầu Xuân mới, phu nhân Ngô Phương Ly trân trọng trao tặng Công tước và phu nhân biểu tượng linh vật ngựa, gửi lời chúc sức khỏe và thành công, đồng thời tin tưởng rằng những trải nghiệm về nghệ thuật, trà Việt và không khí Tết truyền thống sẽ trở thành những ký ức tốt đẹp về đất nước và con người Việt Nam.

Công tước xứ Richmond, ông Charles Henry Gordon-Lennox liên tục dùng máy ảnh chụp lại những khoảnh khắc con rối di chuyển trên mặt nước

Cuộc gặp gỡ diễn ra trong không khí chân thành, ấm áp, tiếp tục khẳng định vai trò của ngoại giao văn hóa trong việc xây dựng lòng tin, tăng cường hiểu biết và làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Vương quốc Anh.

Công tước xứ Richmond và phu nhân trải nghiệm điều khiển múa rối nước

Phu nhân Ngô Phương Ly tặng Công tước xứ Richmond và phu nhân biểu tượng linh vật ngựa

Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Công tước xứ Richmond và phu nhân với các nghệ sĩ múa rối

Công tước và phu nhân mong muốn sẽ có dịp trở lại Việt Nam, trải nghiệm thêm những nét đẹp văn hóa, đất nước tươi đẹp, con người thân thiện và hiếu khách.

Trước đó, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã tiếp Công tước xứ Richmond và Gordon và phu nhân.

Tại cuộc gặp, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng cảm ơn Công tước và phu nhân đã phối hợp, góp phần vào thành công của chuyến thăm Anh của Tổng Bí thư Tô Lâm vào tháng 10/2025; đánh giá cao vai trò của Công tước trong việc gìn giữ và phát huy giá trị di sản tại Goodwood Estate - một biểu tượng của văn hóa và lịch sử Anh quốc.

Việt Nam luôn coi trọng phát triển quan hệ hai nước cũng như vai trò toàn cầu của Vương quốc Anh.

Hai bên nhất trí về tiềm năng to lớn kết nối cộng đồng doanh nghiệp hai nước; phối hợp tăng cường giao lưu văn hóa, giáo dục, thể thao và thiện nguyện, coi đây là nền tảng quan trọng để tăng cường hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa hai quốc gia. Ảnh: BNG

Thứ trưởng nhấn mạnh quan hệ hai nước đã có bước phát triển mạnh mẽ với việc hai bên thiết lập khuôn khổ quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện nhân chuyến thăm Anh của Tổng Bí thư Tô Lâm (10/2025).

Kim ngạch thương mại song phương hiện đạt mức cao kỷ lục, có thể đạt mục tiêu 10 tỷ USD trong năm nay; Anh là thị trường xuất khẩu lớn thứ ba của Việt Nam tại châu Âu và Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ hai của Anh trong ASEAN.

Công tước xứ Richmond và phu nhân bày tỏ ấn tượng trước những thành tựu phát triển của Việt Nam cũng như quyết tâm của Việt Nam trong việc đưa đất nước tăng trưởng hai con số trong những năm tới.

Công tước và phu nhân đánh giá hợp tác hai nước đang tiến triển tích cực trong nhiều lĩnh vực như thương mại - đầu tư, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, văn hóa – thể thao, du lịch…

Công tước cho biết trong chương trình thăm Việt Nam, ông sẽ đi thăm một số địa phương như Quảng Ninh, Hải Phòng, Huế, Đà Nẵng, TPHCM...; thăm và làm việc với một số doanh nghiệp lớn như VinFast, Tập đoàn FPT; đồng thời mong muốn thúc đẩy các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao với Việt Nam như hội họa, biểu diễn nghệ thuật, bóng đá, trình diễn đua ô tô, mô tô…

Công tước cũng chia sẻ kinh nghiệm tổ chức các giải đua xe công thức, cho rằng đây sẽ trở thành cơ hội kết nối kinh doanh quốc tế quan trọng.

Công tước xứ Richmond và Gordon (Vương quốc Anh) Charles Henry Gordon-Lennox là Giám đốc Quỹ từ thiện của Nhà Vua Anh, đồng thời là nhà sáng lập Quỹ Nghệ thuật Goodwood - tổ chức phi lợi nhuận tập trung vào nghệ thuật, môi trường và giáo dục. Ông cũng là người sáng lập lễ hội Tốc độ Goodwood (Goodwood Festival of Speed) và sự kiện đua xe cổ điển (Goodwood Revival) nổi tiếng tại Anh và thế giới. Công tước Charles Henry Gordon-Lennox là người rất có thiện cảm với Việt Nam và ủng hộ thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Anh.