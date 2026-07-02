Việt Nam đang là một trong những thị trường AI sôi động nhất Đông Nam Á. Theo chia sẻ của ông Khôi Lê, Giám đốc quốc gia Meta Việt Nam, tại một sự kiện về xu hướng công nghệ đầu năm 2026, Việt Nam hiện dẫn đầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương về tỷ lệ doanh nghiệp nhỏ và vừa đưa AI vào vận hành thực tế, với 93% đơn vị đã triển khai công nghệ này.

Trong bối cảnh đó, AI Rudder - công ty cung cấp giải pháp AI hội thoại toàn diện có mặt tại nhiều quốc gia Đông Nam Á, vừa công bố vận hành tại Việt Nam, mang Voice AI vào các ngành ngân hàng, tài chính, bảo hiểm (BFSI), logistics, thương mại điện tử, với đội ngũ địa phương đầy đủ, không theo lối "mở văn phòng đại diện" thông thường của nhiều tên tuổi công nghệ ngoại khi mới vào thị trường.

Trợ lý Voice AI của AI Rudder tự động nhắc lịch thanh toán, giúp doanh nghiệp tối ưu hiệu quả thu hồi và quản lý dòng tiền

Lĩnh vực AI Rudder nhắm tới là Voice AI - các trợ lý thoại giao tiếp tự nhiên, được thiết kế xử lý số lượng lớn cuộc gọi cùng lúc: nhắc thanh toán, xác minh thông tin khách hàng (KYC), chăm sóc khách hàng, tiếp thị... những công việc tiêu tốn nhiều nhân lực ở ngành ngân hàng, dịch vụ tài chính, bảo hiểm, thương mại điện tử và viễn thông.

"Việt Nam là một thị trường năng động và phát triển nhanh và có nhu cầu mạnh mẽ đối với đổi mới công nghệ," bà Jane Nguyễn, Giám đốc Quốc gia AI Rudder Việt Nam, chia sẻ. Theo bà, điểm khác biệt lần này là AI Rudder có sẵn đội ngũ tại chỗ đồng hành với khách hàng từ tư vấn đến vận hành thực tế, thay vì chỉ bán phần mềm rồi để doanh nghiệp tự xoay xở.

Sự kiện ra mắt với đội ngũ AI Rudder Việt Nam tại booth trưng bày

Thời điểm “vàng” cho sự ra mắt của AI Rudder

Sự xuất hiện của AI Rudder diễn ra ngay sau khi Luật Trí tuệ nhân tạo (Luật số 134/2025/QH15) chính thức có hiệu lực từ tháng 3/2026, đánh dấu một bước ngoặt pháp lý cho ngành AI trong nước. Đây cũng là giai đoạn doanh nghiệp Việt, đặc biệt trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng, đối mặt áp lực kép: tối ưu chi phí vận hành đồng thời nâng chất lượng trải nghiệm khách hàng để giữ chân người dùng trong một thị trường ngày càng cạnh tranh.

Trong bối cảnh mặt bằng pháp lý cho ngành AI đang dần được thiết lập, nhu cầu với các giải pháp như Voice AI không còn là xu hướng nhất thời mà đang trở thành điều kiện cạnh tranh cơ bản đối với doanh nghiệp Việt, đặc biệt ở những ngành phải xử lý khối lượng lớn tương tác khách hàng như ngân hàng, bảo hiểm và viễn thông.

Điểm AI Rudder tập trung vào là khả năng xử lý song ngữ Việt - Anh theo thời gian thực và "hiểu" văn hóa giao tiếp địa phương - điều nhiều giải pháp AI nhập khẩu thường gặp khó khi áp dụng trực tiếp mà không có sự bản địa hóa. Công nghệ của công ty được xây dựng trên nền tảng xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP, NLU, NLG) riêng, kết hợp thêm các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) để xử lý những yêu cầu phức tạp hơn của khách hàng.

Chia sẻ từ CIMB Niaga về hiệu quả AI Rudder mang lại trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ và trải nghiệm khách hàng

Tích hợp với hệ thống có sẵn, không "đập đi xây lại"

Một trong những rào cản phổ biến khi doanh nghiệp Việt cân nhắc ứng dụng AI là lo ngại phải thay đổi toàn bộ hệ thống vận hành đang dùng. AI Rudder cho biết nền tảng của họ kết nối với các hệ thống ERP, CRM hiện có qua API, đồng thời hỗ trợ vận hành đồng thời trên nhiều kênh: thoại, chat, SMS, WhatsApp và cả Zalo - kênh nhắn tin phổ biến tại Việt Nam.

Công ty cũng cho biết nền tảng tuân thủ các tiêu chuẩn bảo vệ dữ liệu quốc tế như GDPR, TCPA, cùng quy định trong nước - yếu tố ngày càng được doanh nghiệp Việt cân nhắc kỹ hơn khi quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân dần được siết chặt.

Trước khi vào Việt Nam, AI Rudder đã có mặt tại nhiều thị trường trong khu vực APAC và Mỹ Latinh, phục vụ doanh nghiệp trong lĩnh vực ngân hàng, dịch vụ tài chính, bảo hiểm, bán lẻ, viễn thông. Với việc thành lập đội ngũ tại Việt Nam, công ty cho biết sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác với đối tác địa phương và đầu tư vào các sáng kiến hỗ trợ khách hàng trong thời gian tới.

Trong một thị trường mà phần lớn doanh nghiệp vừa và nhỏ đã bắt đầu dùng AI nhưng vẫn đang ở giai đoạn thử nghiệm rời rạc, câu hỏi đặt ra không còn là "có nên dùng AI hay không", mà là ai sẽ đồng hành đủ sát để giúp doanh nghiệp triển khai đúng cách, tránh lãng phí đầu tư vào công nghệ chưa phù hợp với thực tế vận hành.

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(Nguồn: AI Rudder)