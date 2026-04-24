Ngày 24/4, Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng ra quyết định xử phạt Công ty TNHH Chăm sóc sức khỏe Gia Việt, trên đường Hà Giang, phường 1 Bảo Lộc, số tiền 136 triệu đồng; đồng thời đình chỉ hoạt động trong 3 tháng do để xảy ra nhiều vi phạm trong hoạt động khám, chữa bệnh.

Theo quyết định xử phạt của Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng, trong quá trình hoạt động, công ty này đã vi phạm 5 hành vi bao gồm: Cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh vượt quá phạm vi chuyên môn được cấp phép, trừ trường hợp cấp cứu; niêm yết không đầy đủ giá dịch vụ khám, chữa bệnh; lập sổ khám, chữa bệnh nhưng không ghi chép đầy đủ theo quy định; không bảo đảm một trong các điều kiện hoạt động đối với phòng khám đa khoa; không báo cáo cơ quan có thẩm quyền khi thay đổi người hành nghề.

Căn cứ các vi phạm nêu trên, cơ quan chức năng đã xử phạt công ty này tổng số tiền 136 triệu đồng và đình chỉ hoạt động trong 3 tháng.

Ngoài ra, cơ sở này còn bị tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh trong thời hạn 2 tháng.