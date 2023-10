Thanh tra Sở Y tế Hà Nội vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 9 cơ sở hành nghề y dược tư nhân với số tiền trên 245 triệu đồng, trong đó có đình chỉ hoạt động của Phòng khám đa khoa Y Tâm trực thuộc CTCP Y tế Y Tâm trong 18 tháng.

Phòng khám đa khoa Y Tâm trực thuộc CTCP Y tế Y Tâm có địa chỉ tại ô số 1 + 2, BT1, Khu đô thị mới Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông. Phòng khám bị xử phạt 90 triệu đồng và đình chỉ hoạt động trong thời gian 18 tháng do cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đang trong thời gian bị đình chỉ hoạt động.

Ngoài ra, các đơn vị khác bị xử phạt như:

Công ty TNHH Bình An Academy, xóm 1, thôn Dư Xá, Hòa Nam, huyện Ứng Hòa bị xử phạt 45 triệu đồng do quảng cáo 2 sản phẩm mỹ phẩm Meduskin Daily Hydro Drops và Meduskin Acne Solution trên website Meduskin.vn mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận nội dung trước khi thực hiện quảng cáo theo quy định. Cùng với phạt tiền, công ty buộc phải tháo gỡ, tháo dỡ, xóa toàn bộ nội dung quảng cáo đối với 2 sản phẩm nói trên.

Công ty cổ phần Nha khoa công nghệ cao AIDENT, số 20 Liễu Giai, phường Cống Vị, quận Ba Đình, bị phạt 45 triệu đồng do quảng cáo dịch vụ đặc biệt mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận nội dung trước khi thực hiện quảng cáo theo quy định, đồng thời buộc công ty tháo gỡ, xóa bỏ nội dung quảng cáo trên Internet.

Công ty Cổ phần dược phẩm Khang Lâm, số 11 Phố Nhà Thờ, Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm bị xử phạt 25 triệu đồng do quảng cáo 3 sản phẩm: thực phẩm bảo vệ sức khỏe BOPLATE, thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng PHARBACO, thực phẩm bảo vệ sức khỏe tiền liệt tuyến PHARBACO trên website: klapharma.com.vn không đúng với giấy xác nhận nội dung quảng cáo do Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế xác nhận. Thanh tra Sở Y tế cũng đã buộc công ty phải tháo gỡ, xóa quảng cáo không đúng của 3 sản phẩm trên website klapharma.com.vn.

Hộ kinh doanh Phòng khám Kazuo, số nhà 200, ngõ 264 Gia Quất, phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, bị xử phạt 22,5 triệu đồng do quảng cáo dịch vụ đặc biệt mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận nội dung trước khi thực hiện quảng cáo theo quy định, đồng thời buộc cơ sở phải tháo gỡ, xóa bỏ nội dung quảng cáo trên Internet.

Phòng khám chuyên khoa Răng hàm mặt trực thuộc Công ty cổ phần công nghệ và dịch vụ Y tế VSMED, số 343 Tây Sơn, phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, bị xử phạt 8 triệu đồng do không đảm bảo một trong các điều kiện sau khi đã được cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Thanh tra Sở Y tế cũng đã quyết định tước quyền sử dụng giấy phép của phòng khám trong thời gian 3 tháng và đình chỉ hoạt động của cơ sở trong thời gian tước quyền sử dụng giấy phép.

Hai cơ sở bị xử phạt 7,5 triệu đồng là hộ kinh doanh quầy thuốc Tú Quỳnh, thôn Trung, xã Cao Viên, huyện Thanh Oai do không tuân thủ các quy định về thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc. Hộ kinh doanh nhà thuốc Tâm Đức Pharmacy, nhà D30 ngách 17, ngõ 26 phố Nguyên Hồng, phường Láng Hạ, quận Đống Đa do cơ sở không nộp hồ sơ đề nghị đánh giá định kỳ việc duy trì đáp ứng thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc theo quy định của pháp luật.

Xử phạt công ty bột đá có 4 lao động tử vong do mắc bệnh bụi phổi Công ty TNHH Châu Tiến (Nghệ An) đã bị xử phạt hơn 110 triệu đồng do hàng loạt sai phạm. Đây là đơn vị đã có 4 lao động tử vong liên quan đến bệnh bụi phổi.

Công ty cổ phần Y Dược Công nghệ cao Việt Nam, tổ dân phố 11, thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh bị xử phạt 4 triệu đồng do không báo cáo Sở Y tế Hà Nội trong trường hợp tạm dừng hoạt động từ 06 tháng trở lên hoặc chấm dứt hoạt động.

Như vậy, từ đầu tháng 10 đến nay, Thanh tra Sở Y tế đã xử phạt 14 cơ sở hành nghề y dược tư nhân trên địa bàn thành phố Hà Nội với số tiền 330,5 triệu đồng.