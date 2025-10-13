Ngày 13/10, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng đã ký ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế số tiền 45 triệu đồng đối với cơ sở nha khoa Việt Mỹ (tổ 1, xã Đức An) do ông N.M.H. (36 tuổi) làm chủ.

Theo quyết định xử phạt, cơ sở trên đã vi phạm "cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh mà không có giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh".

Trước đó ngày 10/10, 5 cơ sở nha khoa khác cũng bị xử phạt với hành vi tương tự, gồm: nha khoa Chiêu Phong (đường 25/12, xã Tánh Linh); nha khoa Hoa Kỳ (211 Quốc lộ 1A, phường Hàm Thắng); nha khoa Sài Gòn (thôn 3, xã Hàm Thuận); nha khoa Thịnh (thôn 5, xã Hàm Thuận) và nha khoa Vân Smile (139 Tôn Đức Thắng, phường Phú Thủy).

Với hành vi vi phạm trên, mỗi cơ sở bị phạt 45 triệu đồng.

Ngoài phạt tiền, các cơ sở nói trên bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là đình chỉ hoạt động trong thời hạn 18 tháng, cho đến khi được Sở Y tế Lâm Đồng cấp phép theo quy định.

Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các chủ cơ sở phải nghiêm túc chấp hành quyết định. Nếu quá thời hạn mà không tự nguyện thực hiện sẽ bị cưỡng chế thi hành; đồng thời mỗi ngày chậm nộp phạt sẽ bị tính thêm 0,05% trên tổng số tiền chưa nộp.