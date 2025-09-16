Theo Báo cáo tài chính vừa được Công ty cổ phần Bất động sản Mỹ (BĐS Mỹ) công bố, lợi nhuận sau thuế trong 6 tháng đầu năm của công ty tăng vượt trội, đạt khoảng 6.194 tỷ đồng, tăng mạnh so với cùng kỳ trước chỉ khoảng 1.259 tỷ đồng. Như vậy, lợi nhuận của BĐS Mỹ tăng gấp gần 5 lần, cho thấy hiệu quả kinh doanh ngày càng được cải thiện.

Cùng với đó, vốn chủ sở hữu tăng nhẹ lên khoảng 3.171 tỷ đồng, tỷ lệ lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) được cải thiện đáng kể.

Điểm sáng trong Báo cáo tài chính bán niên của BĐS Mỹ là áp lực nợ vay giảm. Theo đó, tổng nợ phải trả đã giảm từ khoảng 20.791 tỷ đồng xuống còn khoảng 19.316 tỷ đồng. Công ty cho thấy đang kiểm soát tốt hơn đòn bẩy tài chính, giảm rủi ro từ chi phí vay vốn.

Khi lợi nhuận tăng mạnh và nợ vay được kiểm soát, công ty kỳ vọng mở rộng dự án, huy động vốn tốt hơn và tăng sức đàn hồi khi thị trường có biến động.

BĐS Mỹ là nhà phát triển các dự án bất động sản có quy mô lớn, thiết kế độc đáo, hiện đại, đáp ứng nhu cầu về nhà ở phân khúc trung và cao cấp. Một trong các dự án nổi bật công ty triển khai là Gold Seasons tại số 47 Nguyễn Tuân, Hà Nội gồm 4 tòa căn hộ được thiết kế theo phong cách Mỹ. Ngoài ra, công ty còn tham gia phát triển nhiều dự án tại các tỉnh như Sơn La, Cao Bằng, Thái Bình, Đồng Nai (cũ)… Các dự án do BĐS Mỹ triển khai đã góp phần thay đổi diện mạo đô thị, tạo không gian sống hiện đại cho người dân địa phương.

(Nguồn: Công ty Cổ phần Bất động sản Mỹ)