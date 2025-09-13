Giảm 30% tiền thuê đất phải nộp

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 230/2025 ngày 19/8 về việc quy định các trường hợp khác được miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định tại khoản 2 Điều 157 Luật đất đai năm 2024 (bao gồm cả nội dung giảm tiền thuê đất năm 2025).

Theo đó, Thuế TP Hà Nội lưu ý các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân một số nội dung.

Đối tượng áp dụng là người sử dụng đất theo Điều 4 Luật Đất đai năm 2024, đang được Nhà nước cho thuê đất trả tiền hằng năm. Quy định này bao gồm cả trường hợp đã hoặc chưa có giấy tờ pháp lý về đất đai nhưng phải nộp tiền thuê đất năm 2025, kể cả trường hợp hồ sơ đất đai chưa hoàn thiện.

Chính sách này cũng áp dụng cho các trường hợp đã hết thời hạn được miễn, giảm; không thuộc diện được miễn, giảm hoặc đang được giảm tiền thuê đất theo quy định.

Để được giảm 30% tiền thuê đất phải nộp của năm 2025 đối với người thuê đất thuộc đối tượng áp dụng, cần nộp giấy đề nghị chậm nhất vào ngày 30/11. Ảnh: Thạch Thảo

Người thuê đất thuộc đối tượng áp dụng sẽ được giảm 30% số tiền thuê đất phải nộp của năm 2025. Mức giảm không áp dụng đối với số tiền thuê đất còn nợ từ các năm trước 2025 hoặc tiền chậm nộp (nếu có).

Về hồ sơ, người sử dụng đất chỉ cần gửi 1 giấy đề nghị giảm tiền thuê đất của năm 2025 (bản chính) theo mẫu. Người sử dụng đất chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực, chính xác của thông tin và đề nghị giảm tiền thuê đất của mình, đảm bảo đúng đối tượng được giảm theo quy định.

Giấy đề nghị có thể gửi trực tiếp, qua bưu chính, điện tử, Cổng dịch vụ công trực tuyến hoặc theo hình thức khác.

Giấy đề nghị giảm tiền thuê đất năm 2025 nộp chậm nhất vào ngày 30/11.

Hoàn trả tiền thuê đất đã được giảm khi nào?

Thuế TP Hà Nội lưu ý, trong vòng 30 ngày kể từ khi có quyết định giảm tiền thuê đất năm 2025, các chủ đầu tư hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất phải phân bổ số tiền được giảm đối với diện tích đất đã cho thuê lại theo quy định tại khoản 6 Điều 202 Luật Đất đai năm 2024.

Đối với diện tích đất chưa cho thuê lại, chủ đầu tư không phải phân bổ.

Trường hợp chủ đầu tư không thực hiện theo quy định tại khoản này thì không được hưởng chính sách giảm tiền thuê đất.

Trường hợp người sử dụng đất đã được giảm tiền thuê nhưng qua thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, cơ quan có chức năng phát hiện không thuộc trường hợp được giảm tiền thuê đất, hoặc không thực hiện theo quy định thì người sử dụng đất phải hoàn trả lại số tiền thuê đất đã được giảm và tiền chậm nộp tính trên số tiền được giảm.

Thời gian tính tiền chậm nộp tính từ thời điểm được giảm tiền thuê đất đến khi cơ quan nhà nước quyết định thu hồi số tiền thuê đất đã được giảm.

Nếu người sử dụng đất đã nộp tiền thuê đất năm 2025 và phát sinh số tiền nộp thừa thì khoản này sẽ được trừ vào kỳ nộp tiếp theo. Trường hợp không còn kỳ nộp, số tiền thừa sẽ được bù trừ hoặc hoàn trả.