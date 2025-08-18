Cùng với đó, EPS phát động phong trào thi đua của Tổng Công ty Phát điện 3 “Lao động sáng tạo và triển khai thực hiện chương trình 480 sáng kiến, giải pháp đổi mới sáng tạo, đề tài khoa học - công nghệ” giai đoạn 2025 - 2028.

Sáng kiến “Nghiên cứu, thiết kế và gia công chế tạo giá đỡ bàn dao tiện để gia công seal fins hơi rotor HIP Nhà máy điện Vĩnh Tân 2” của Công ty EPS đạt chứng nhận cấp Tổng Công ty đợt 1/2025

Theo kế hoạch, mỗi năm, Công ty EPS phấn đấu hoàn thành và vượt chỉ tiêu 20 sáng kiến, đạt tỉ lệ 10% người lao động là tác giả hoặc đồng tác giả của các sáng kiến. Các sáng kiến được khuyến khích tập trung vào cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa quy trình sản xuất, nâng cao năng suất lao động, số hóa thủ tục hành chính… Đặc biệt, ưu tiên các giải pháp ứng dụng công nghệ, tự động hóa và chuyển đổi số nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo dưỡng sửa chữa, rút ngắn thời gian, tiết giảm chi phí và nâng cao độ tin cậy thiết bị, tổ máy.

Nhằm khơi dậy và lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo trong toàn Công ty, nhiều năm qua EPS đã triển khai và duy trì Phong trào “Sáng tạo liên tục trong công việc”. Được tổ chức định kỳ hằng tháng, chương trình thu hút đông đảo người lao động từ Khối nghiệp vụ đến các Phân xưởng sửa chữa tham gia. Không chỉ trở thành nét văn hóa đặc sắc của EPS, đây còn là diễn đàn để tôn vinh và khen thưởng các cán nhân, tập thể có ý tưởng, giải pháp, sáng kiến tiêu biểu, xuất sắc, trong đó nhiều sáng kiến từ phong trào đã được lãnh đạo các cấp ghi nhận, đánh giá cao về hiệu quả và giá trị ứng dụng.

“Sáng tạo liên tục trong công việc” là nét văn hóa đặc sắc của EPS

Giai đoạn 2020 - 2025, công ty EPS ghi nhận 71 sáng kiến, trong đó có 43 sáng kiến cấp Tổng Công ty và 9 sáng kiến cấp EVN. Ngay trong kì xét chọn sáng kiến cấp Tổng Công ty Phát điện 3 đợt 1 năm 2025, EPS có 6 sáng kiến được công nhận, trong đó 4 sáng kiến được đề xuất trình cấp Tập đoàn.

Nổi bật là sáng kiến “Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo giá đỡ bàn dao tiện để gia công seal fins hơi rotor HIP NMNĐ Vĩnh Tân 2” được ứng dụng thành công trong công trình đại tu tổ máy S2 (tháng 12/2023), cho phép gia công chi tiết seal fins trực tiếp tại công trường với độ chính xác cao, thay thế phương pháp thủ công vốn tốn nhiều thời gian và nhân lực, giúp tối ưu chi phí, đảm bảo tiến độ đại tu. Bên cạnh đó, sáng kiến này còn mở ra khả năng áp dụng rộng rãi cho nhiều loại rotor tuabin hơi tại các nhà máy điện trong và ngoài EVNGENCO3.

Ông Dương Văn Lễ - Phó Giám đốc EPS, Phó Chủ tịch Hội đồng sáng kiến Công ty EPS nhấn mạnh: “Chỉ tiêu 10% CBCNV là tác giả/đồng tác giả không chỉ là một mục tiêu về số lượng, mà còn thể hiện định hướng biến sáng tạo thành thói quen, một phần trong văn hóa làm việc. Bất kỳ ai, ở bất kỳ vị trí công tác nào, cũng có thể đóng góp ý tưởng sáng tạo từ chính thực tiễn công việc của mình”.

Vĩnh Phú