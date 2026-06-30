Kế thừa nền tảng đã được xác lập

Dự án Luxora Bắc Giang và Luxora Vĩnh Yên là những dấu mốc quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển thương hiệu Luxora. Quá trình triển khai các dự án đã tạo nền tảng về kinh nghiệm tổ chức thực hiện, quản lý đầu tư, phát triển sản phẩm cũng như xây dựng hệ thống tiêu chuẩn vận hành cho thương hiệu.

Trên cơ sở đó, việc thành lập Công ty Cổ phần Tập đoàn Luxora đánh dấu bước chuyển từ mô hình phát triển từng dự án riêng lẻ sang định hướng phát triển tập trung dưới một hệ thống thương hiệu thống nhất. Đây là cơ sở để doanh nghiệp tiếp tục hoàn thiện năng lực quản trị, chuẩn hóa quy trình triển khai và mở rộng quy mô hoạt động trong thời gian tới.

Kế thừa kinh nghiệm thực tiễn từ các dự án hiện hữu, Luxora định hướng phát triển lấy chất lượng sản phẩm, hiệu quả đầu tư và giá trị sử dụng làm trọng tâm trong mọi hoạt động.

Khởi tạo một thương hiệu mang triết lý riêng

Luxora là một cái tên được khởi tạo từ hai giá trị cốt lõi: "Lux" - ánh sáng và "Ora" - thời gian. Ánh sáng được xem là biểu tượng của năng lượng, tri thức và sự lan tỏa những giá trị tích cực. Đồng thời, đây cũng là hình ảnh gắn liền với những không gian sống chan hòa thiên nhiên, ngập tràn ánh sáng tự nhiên, mang đến cảm giác ấm áp, sang trọng và giàu sức sống. Trong khi đó, thời gian không chỉ đại diện cho sự bền bỉ, tích lũy và phát triển mà còn phản ánh hành trình trải nghiệm của cư dân khi an cư tại các dự án Luxora, nơi mỗi khoảnh khắc sống đều góp phần tạo nên những giá trị lâu dài.

Sự kết hợp này tạo nên triết lý thương hiệu của Luxora, đồng thời thể hiện cam kết kiến tạo những không gian sống đề cao sự hài hòa giữa con người và thiên nhiên, chú trọng chất lượng sống, tính bền vững và giá trị sử dụng lâu dài. Triết lý trở thành nền tảng để Luxora định hướng hoạt động đầu tư, phát triển sản phẩm và xây dựng hệ sinh thái bất động sản trong tương lai.

Hướng tới hệ sinh thái bất động sản toàn diện

Với tầm nhìn dài hạn, Luxora xác định bất động sản nhà ở tiếp tục là lĩnh vực cốt lõi. Trên nền tảng kinh nghiệm tích lũy từ quá trình triển khai nhiều dự án, Luxora đặt mục tiêu mở rộng quy mô đầu tư, nâng cao chất lượng sản phẩm và tạo ra những không gian sống hiện đại, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của người dân.

Song song với lĩnh vực nhà ở, xây dựng vẫn giữ vai trò quan trọng trong hệ sinh thái hoạt động của doanh nghiệp. Dù không còn là mảng ưu tiên hàng đầu, năng lực thi công và quản lý xây dựng tiếp tục là lợi thế giúp đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình và hiệu quả triển khai các dự án do Luxora đầu tư.

Ở lĩnh vực vận hành và quản lý bất động sản, doanh nghiệp đang từng bước hoàn thiện hệ thống quản trị theo hướng chuyên nghiệp. Đối với hoạt động kinh doanh và cho thuê bất động sản, doanh nghiệp định hướng khai thác hiệu quả các không gian thương mại được tích hợp trong các khu đô thị và tổ hợp nhà ở.

Các khu dịch vụ, trung tâm thương mại và mặt bằng kinh doanh sẽ được vận hành theo hướng tối ưu công năng sử dụng, góp phần nâng cao hiệu quả khai thác tài sản, đồng thời đáp ứng nhu cầu mua sắm, dịch vụ và tiện ích của cộng đồng cư dân.

Để đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trường, Luxora dự kiến phát triển nhiều dòng sản phẩm khác nhau, từ nhà ở xã hội, nhà ở thương mại đến các dự án cao cấp và dòng sản phẩm mang tính biểu tượng. Chiến lược này nhằm tạo ra hệ sinh thái sản phẩm toàn diện, phục vụ nhiều nhóm khách hàng và nhu cầu an cư khác nhau.

Việc phát triển đồng bộ các lĩnh vực trên giúp Luxora từng bước hoàn thiện chuỗi giá trị từ đầu tư, xây dựng đến vận hành và khai thác bất động sản, tạo nền tảng cho sự phát triển ổn định và lâu dài của doanh nghiệp.

Việc thành lập Công ty Cổ phần Tập đoàn Luxora đánh dấu một giai đoạn phát triển mới của thương hiệu Luxora, với vai trò là đơn vị đầu tư và phát triển cho chuỗi dự án mang thương hiệu này trong tương lai.

Theo đại diện doanh nghiệp, trên nền tảng được tạo dựng từ các dự án hiện hữu cùng kinh nghiệm đã được tích lũy và hệ thống quản trị được xây dựng theo hướng chuyên nghiệp, đồng bộ, Luxora sẽ tiếp tục nghiên cứu mở rộng quỹ đất, phát triển các dự án mới và từng bước hoàn thiện hệ sinh thái hoạt động theo định hướng đã đề ra. Đồng thời, Luxora sẽ đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trường và đóng góp vào quá trình phát triển đô thị tại các địa phương nơi doanh nghiệp hiện diện.

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Bích Đào