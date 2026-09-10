Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa công bố báo cáo tài chính Công ty mẹ - EVN quý II năm 2026. Theo đó, tính đến 30/6, EVN ghi nhận tổng tài sản là hơn 542.269 tỷ đồng, tăng mạnh so với con số 503.893 tỷ đồng hồi đầu năm.

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ quý II đạt 163.699 tỷ đồng. Luỹ kế 6 tháng đầu năm nay, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt gần 295.030 tỷ đồng, tăng 14,3% so với cùng kỳ năm 2025.

Đáng chú ý, chỉ trong 6 tháng đầu 2026, EVN đã ghi nhận khoản lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ là 8.631 tỷ đồng, tăng mạnh so với con số gần 6.841 tỷ đồng cùng kỳ năm 2025.

Với lợi nhuận đạt được trong nửa đầu năm, Công ty mẹ EVN đã bù hết khoản lỗ lũy kế 5.611,8 tỷ đồng đầu năm; lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 30/6/2026 chuyển sang dương hơn 3.019,6 tỷ đồng.

Chỉ trong 6 tháng đầu 2026, Công ty mẹ - EVN đã ghi nhận khoản lợi nhuận sau thuế 8.631 tỷ đồng. Ảnh: Hoàng Giám

Trước đó, theo báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2025 đã được kiểm toán bởi Deloitte, công ty mẹ đạt lợi nhuận sau thuế 39.762 tỷ đồng, nhưng đến cuối năm vẫn còn lỗ lũy kế 5.611 tỷ đồng.

Báo cáo tài chính cũng cho thấy, đến ngày 30/6, tổng nợ phải trả của Công ty mẹ - EVN lên tới gần 304.852 tỷ đồng, tăng 27.804 tỷ đồng so với hồi đầu năm. Trong đó nợ ngắn hạn là 190.532 tỷ đồng và 114.319 tỷ đồng nợ dài hạn.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho biết, sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu toàn hệ thống tháng 6/2026 đạt 32,6 tỷ kWh. Lũy kế 6 tháng, sản lượng toàn hệ thống đạt 171,54 tỷ kWh, tăng 9,85% so cùng kỳ 2025.

Trong đợt nắng nóng từ ngày 22-25/6/2026, hệ thống điện quốc gia ghi nhận kỷ lục khi sản lượng điện ngày cao nhất đạt 1.215,4 triệu kWh (ngày 25/6), công suất cực đại đạt 57.537 MW (ngày 24/6).